به گزارش خبرنگار مهر، سیروس بیکبکان صبح امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: سطح زیر کشت زراعی و باغی استان ۲۵۰ هزار هکتار است که از این میزان ۱۴۰ هزار هکتار زراعی، ۴۶ هزار هکتار باغی و مابقی عرصههای آیش هستند.
وی تصریح کرد: گندم جز محصولات اساسی در استان است و سال گذشته ۲۱ هزار هکتار کشت آبی و ۳۷ هزار هکتار کشت دیم داشتیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۶ هزار تن خرید تضمینی داشتیم بیان داشت: این رقم امسال به ۵۰ هزار تن رسید و بیش از ۸۰ درصد رشد دارد.
بیکبکان یادآور شد: سال قبل طرحهای برای افزایش عملکرد گندم در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، در عرصههای دیمزار در ۳۲ هزار هکتار با همکاری ستاد فرمان امام (ره) اولین کشت صورت گرفت
وی با اشاره به اینکه ۶۹ دستگاه مکانیزاسیون از اعتبارات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) وارد استان شد که ۵۰ دستگاه آن کارنده بود و در حال حاضر در میتوانیم از آن استفاده کنیم بیان داشت: یک هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع کارنده در استان وجود دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از کارهای اساسی در کشت گندم، را بحث بذور اصلاحشده عنوان و خاطرنشان کرد: امسال تاکنون بالغبر یک هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاحشده در استان توزیع شده است.
بیکبکان با بیان اینکه سال گذشته ۸۰۰ تن بذر رقم سرداری در کشت دیم توزیع شد که کیفیت بذر خوب اما کیفیت آرد آن مناسب نبود به همین دلیل حذف شد تاکید کرد: امسال ارقام مناسبتری توزیع شد و تا الان یک هزار و ۳۰۰ تن بذر توزیع و ۵۰۰ تن آماده جهت توزیع داریم و از این نظر ۱۰۰ درصد افزایش داشتیم.
وی ادامه داد: ما به دنبال کاهش فاصله بین رکوردها با میانگینها در حوزه کشت محصولات کشاورزی هستیم، اگر اصول اولیه را به کشاورز آموزش دهیم میتوانیم فاصله خود را با کشاورزی جهان روز به روز کمتر کنیم، در این زمینه اصلاح بذر، توسعه مکانیزاسیون، مواد آلی خاک و… در بهبود عملکرد کشاورزی بسیار مهم است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: امسال طرح کشت قراردادی از ۲۱ هزار هکتار کشت آبی در ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان انجام شد و ۲۰ درصد حق بیمه افراد فعال در این زمینه کاهش یافت همچنین ۵۰ درصد نهاده بهصورت امانی ارائه شد و به ازای هر تن محصول ۱۰۰ هزار تومان هزینه حمل و نقل پرداخت شد.
وی با اشاره به کشت چغندر قند در این استان یادآور شد: سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول رفت و عملکرد آن به ۵۶ هزار تن رسید، اما امسال یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت چغندر قند رفت و پیشبینی میشود ۷۵ تا ۸۰ هزار تن محصول تولید شود.
بیکبکان با اشاره به اینکه کشاورزان استان در کشت سیب زمینی حرفهای شدهاند گفت: سال گذشته ۷۰۰ تن بذر سیبزمینی اصلاح شده وارد کشور شد که سهم چهارمحال و بختیاری ۸۰ تن بود و بین چهار نفر هر کدام ۲۰ تن توزیع شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت سیبزمینی است اذعان داشت: پیشبینی میشود از این سطح ۲۵۰ هزار تن محصول برداشت شود که یکسوم آن بذری است.
وی با تاکید بر اینکه الگوی کشت که استفاده بهینه از آب است در خصوص گندم و سیبزمینی در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفته خاطرنشان کرد: ۶۹ هزار هکتار از اراضی زراعی این استان معادل ۵۸ درصد آن به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شدهاند، این در حالی است که در کشور میانگین ۳۰ درصد است.
بیکبکان کل محصولات زراعی تولید شده در سال گذشته را یک میلیون و ۵۰ هزار تن و محصولات باغی را ۲۳۰ هزار تن دانست و عنوان داشت: کل تولیدات بخش کشاورزی در این مدت یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: خط اعتباری مکانیزاسیون در سال ۱۴۰۱، ۳۰ میلیارد تومان بود که ما توانستیم ۴۳ میلیارد تومان جذب کنیم و ضریب مکانیزاسیون استان از ۹/۲ به ۳۴/۲ افزایش یافت، اما در سال جاری به ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده که ۳۰ میلیارد تومان آن در بانکها ابلاغ شده و در حال تکمیل پرونده برای متقاضیان است.
وی گفت: ۱۰ هزار دستگاه تراکتور، ۸۰ دستگاه کمباین برداشت غلات، ۱۱۵ دستگاه کمباین برداشت برنج، ۴ هزار دستگاه تیلر، یک هزار و ۳۸۰ دستگاه انواع کارنده غلات، ۷۲۰ دستگاه برداشت سیبزمینی و ۱۲۰ دستگاه چاپر در این استان فعال است و شمارهگذاری ۹۹ درصد از ماشینآلات کشاورزی انجام شده و ساماندهی سوخت صورت گرفته است.
بیکبکان گردو، هلو، انگور بادام و… را عمده محصولات باغی در این استان عنوان کرد و افزود: این محصولات ۱۴ درصد سطح کل را تشکیل میدهند اما از نظر ارزش افزوده ۲۹ درصد هستند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باغات در این استان به سه دسته درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم میشوند، باغات درجه یک شرایط خوبی دارند، باغات درجه دو نیاز به اصلاح دارند و باغات درجه سه باید حذف شوند.
وی از سرشاخهکاری ۲۵ هزار پیوندک گردو بر روی بیش از ۶ هزار اصله نهال گردو خبر داد و تصریح کرد: در بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی استان بحث اصلاحی بر روی درخت گردو تاکنون انجام شده است.
بیکبکان با اشاره به اهمیت راهاندازی شهرک بادام ۷۰ واحدی در این استان اضافه کرد: در حال حاضر متقاضیانی که اهلیت سنجی شدهاند و باید اقدامات لازم اقدامات لازم برای عقد قرارداد را انجام دهند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه با توسعه گلخانهها تا پایان سال ۱۴۰۱ سطح گلخانهای استان به حدود ۳۰ هکتار رسید عنوان داشت: در حال حاضر ۸۰ هکتار واحد گلخانهای به بهره برداری رسیده و ۴۰ هکتار هم در دست اقدام است که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی تولیدات گلخانهای اعم از سبزی، صیفی و گل شاخبریده در این استان را ۸ هزار تن عنوان و خاطرنشان کرد: از سرمایهگذاران دعوت میشود در بحث بستهبندی محصولات باغی و گلخانهای ورود کنند.
بیکبکان با اشاره به اینکه ۲۹۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت زعفران است عملکرد این محصول را در سال ۱۴۰۲ یک تن عنوان کرد.
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