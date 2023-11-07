نرخ بیکاری در استان البرز به ۶/۹ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی پیش از ظهر سهشنبه در جریان دیدار با جمعی از پیشکسوتان به توفیقات دولت مردمی سیزدهم در استان البرز اشاره کرد و گفت: با تلاشهای استاندار جهادی و نستوه امروز در بسیاری از شاخصها صاحب رتبه و جایگاه شده ایم.
وی افزود: در صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها استان البرز رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
فرماندار کرج با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در کاهش نرخ بیکاری گفت: آمار بیکاری در استان البرز امروز به ٦ ممیز ٤ دهم درصد رسیده است و در مقایسه با سالهای قبل یک رکورد شکنی بشمار میرود.
وی ادامه داد: در جریان راه اندازی قرارگاه اشتغال استان نیز با حضور ۱۷۰ کارفرما و فراخوان عمومی، ۹٤۰ نفر بصورت قطعی صاحب شغل شدند.
دکتر رمضانی تصریح کرد: امروز کارخانههای مهم و ملی استان نیاز به نیرو دارند و تمامی افرادی که جویای شغل هستند میتوانند از طریق مبادی اعلام شده در این واحدهای صنعتی مشغول بکار شوند.
فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین گفت: در شاخص امنیت نیز شاهد رشد ضریب امنیتی در استان هستیم.
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