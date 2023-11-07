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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۲

نرخ بیکاری در استان البرز به ۶/۹ درصد رسیده است

نرخ بیکاری در استان البرز به ۶/۹ درصد رسیده است

کرج- فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان گفت: امروز نرخ بیکاری در استان البز به ۶/۹ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی پیش از ظهر سه‌شنبه در جریان دیدار با جمعی از پیشکسوتان به توفیقات دولت مردمی سیزدهم در استان البرز اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های استاندار جهادی و نستوه امروز در بسیاری از شاخص‌ها صاحب رتبه و جایگاه شده ایم.

وی افزود: در صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها استان البرز رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.

فرماندار کرج با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در کاهش نرخ بیکاری گفت: آمار بیکاری در استان البرز امروز به ٦ ممیز ٤ دهم درصد رسیده است و در مقایسه با سالهای قبل یک رکورد شکنی بشمار می‌رود.

وی ادامه داد: در جریان راه اندازی قرارگاه اشتغال استان نیز با حضور ۱۷۰ کارفرما و فراخوان عمومی، ۹٤۰ نفر بصورت قطعی صاحب شغل شدند.
دکتر رمضانی تصریح کرد: امروز کارخانه‌های مهم و ملی استان نیاز به نیرو دارند و تمامی افرادی که جویای شغل هستند می‌توانند از طریق مبادی اعلام شده در این واحدهای صنعتی مشغول بکار شوند.

فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین گفت: در شاخص امنیت نیز شاهد رشد ضریب امنیتی در استان هستیم.

کد مطلب 5932765

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