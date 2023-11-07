به گزارش خبرنگار مهر، اکبر منتظر ظهر سه‌شنبه در همایش کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد با بیان اینکه اعتیاد و پدیده‌های آسیب‌زا در موقعیت‌های اجتماعی به شکل ساختارشکنانه خود را نشان می‌دهند، اظهار کرد: امروزه زنگ خطر مسائلی همچون بحث تنزل سن مصرف، مصرف مواد مخدر جدید و تکثیر تولید مواد مخدر در دانشگاه‌ها و مدارس به گوش می‌رسد که این موضع نیازمند اهتمام و توجه همگان است.

وی با بیان اینکه این موضوع هشداری برای مسئولین و عوامل مربوطه در پیشگیری از اعتیاد است، گفت: پیشگیری همیشه از درمان مقدم بوده است چرا که می‌تواند بازدهی بهتر و هزینه کمتری داشته باشد و در حوزه اعتیاد هم علاوه بر بحث درمان و ترک اعتیاد، تلاش گسترده و سعی بر پیشگیری و جلوگیری از شیوع اعتیاد داریم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل با اشاره به نقش اساسی آموزش و پرورش در کنترل و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: در راستای پیشگیری از اعتیاد اعتبار قابل توجهی به آموزش و پرورش اختصاص یافته است که در این زمینه، نیازمند همکاری بیشتری از سوی آموزش و پرورش هستیم.

منتظر با تاکید بر لزوم همکاری آحاد مردم جامعه بیان کرد: اعتیاد علاوه بر آسیب‌های جسمانی که به فرد و اطرافیان یک معتاد وارد می‌کند، در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی نیز جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: بر همه افراد یک جامعه واجب است که در این حوزه ورود پیدا کنند و پایبند مسئولیت اجتماعی خود باشند چرا که در صورت عدم همکاری اجتماعی مردم، لطمه و آسیب‌های موجود متوجه خودمان خواهد شد.