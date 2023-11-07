اسراییل غزه را به بزرگترین زندان روباز جهان تبدیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان، رییس کمیته حقوق بشر مجلس، در نشست «واکاوی نقش حقوق بین‌الملل و بشر دوستانه در خصوص فجایع غزه؛ نقش‌ها و راهکارها» با اظهار امیدواری در خصوص رسیدن کمک‌های داخلی هلال احمر به مردم غزه گفت: غزه بزرگترین زندان رو باز جهان است که حق حیات از مردم آن سلب شده است و واژه‌های حقوق بشری هم حتی گویای عمق این جنایت نیست.

وی با اشاره به سلب حق سلامت و حق آزادی عقیده مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی در این روزها خاطرنشان کرد: اسراییل هیچ‌گونه حقوق انسانی را برای مردم غزه قایل نیست و رفتارهایی نظیر سگ‌گردانی سربازان رژیم صهیونیستی در مسجدالاقصی و حمله به کلیسای مسیحیان که باعث مرگ یک زن مسیحی با فرزندان چهارقلوی خود شد، گواه بر این ماجراست.

الهیان با اشاره به سخنان یکی از اعضای جامعه حقوق بین‌الملل درباره عدم اثربخشی مجامع بین‌المللی ادامه داد: به راستی دادگاه‌های بین‌المللی، کنوانسیون حقوق کودک، سازمان ملل چه خاصیتی دارند که در برابر این ظلم‌ها سکوت کرده‌اند؟

رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده‌ایم که به دادستانی کشور اجازه می‌دهد، برای رسیدگی به جرایم رژیم غاصب صهیونیستی دادگاه تشکیل دهد.

الهیان با اشاره به انتشار اعلامیه‌ای در غزه مبنی بر امن بودن مناطق جنوبی آن گفت: رژیم صهیونیستی با کوچ اجباری مردم غزه به جنوب و بمباران این منطقه خواهان نسل‌کشی سراسری این مردم بی دفاع است.

رییس کمیته حقوق بشر مجلس در خصوص آخرین مکاتبات انجام شده با سازمان صلیب سرخ جهانی گفت: در یک اقدام هماهنگ پیگیر گفتگو با پارلمان‌های دنیا علی الخصوص کشور مصر در خصوص استقرار پزشکان و امکانات امدادی و درمانی مورد نیاز در مرز رفح برای درمان مجروحان هستیم.

وی گفت: ما در نامه نگاری و رایزنی خود به دنبال حذف رژیم صهیونیستی از لیست نمایندگی صلیب سرخ جهانی بوده‌ایم.