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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲

اعزام تیم بدمینتونیست چهارمحال و بختیاری به رقابت‌های کشور

اعزام تیم بدمینتونیست چهارمحال و بختیاری به رقابت‌های کشور

شهرکرد_تیم بدمینتونیست چهارمحال و بختیاری در رده سنی نونهالان عازم مسابقات کشوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بدمینتونیست چهارمحال و بختیاری در رده سنی نونهالان عازم مسابقات کشوری شد.

این تیم با ترکیب هفت بازیکن باران جهانبازی، روژان آقابابایی، فاطمه حسن زاده، زهرا صادقی، ستایش شریفیان، فاطمه ترابی و هانیه شیخ عازم مسابقات کشوری شد.

این رقابت‌ها از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ آبان ماه در محلات برگزار می‌شود و حمیده مردانی و نسترن اکبری به‌عنوان مربی و سرپرست، تیم استان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

گفتنی است مائده ریاحی مریم اسدی و مرضیه موسوی به عنوان داور از استان چهارمحال و بختیاری در این رقابت‌ها حضور دارند.

کد مطلب 5932803

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