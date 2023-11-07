به گزارش خبرنگار مهر، تیم بدمینتونیست چهارمحال و بختیاری در رده سنی نونهالان عازم مسابقات کشوری شد.

این تیم با ترکیب هفت بازیکن باران جهانبازی، روژان آقابابایی، فاطمه حسن زاده، زهرا صادقی، ستایش شریفیان، فاطمه ترابی و هانیه شیخ عازم مسابقات کشوری شد.

این رقابت‌ها از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ آبان ماه در محلات برگزار می‌شود و حمیده مردانی و نسترن اکبری به‌عنوان مربی و سرپرست، تیم استان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

گفتنی است مائده ریاحی مریم اسدی و مرضیه موسوی به عنوان داور از استان چهارمحال و بختیاری در این رقابت‌ها حضور دارند.