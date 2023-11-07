پیکر ۳۲ قربانی حادثه لنگرود تحویل بستگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانپور، مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان اعلام کرد: پس از انجام مراحل تخصصی و آزمایشات DNA،علت فوت و هویت ۳۲ قربانی حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود شناسایی و روز گذشته (دوشنبه ۱۵ آبان) پیکر ۲۹ تن از این قربانیان و در روز جاری نیز سه پیکر باقیمانده تحویل بستگان شد.

وی بیان داشت: پیکر ۳۲ قربانی حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود ظهر روز جمعه ۱۲ آبان ماه به پزشکی قانونی رشت ارجاع شد اما از آنجا که این اجساد دچار سوختگی‌های شدید بودند شناسایی آنان با معاینه ظاهری و روش‌های معمول امکان پذیر نبود.

وی با اشاره به اینکه شناسایی قربانیان حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد از طریق آزمایش ژنتیک صورت گرفت، تصریح کرد: پزشکی قانونی استان گیلان با تشکیل تیم تخصصی متشکل از کارشناسان ژنتیک و پزشکان قانونی و با کار شبانه روزی، ظرف ۴۸ ساعت کار شناسایی و تعیین هویت قربانیان و همچنین معاینه و تعیین علت فوت آنان را انجام و پیکرها را به خانواده‌های قربانیان تحویل داد.

سلیمانپور با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی همواره تلاش می‌کند با کار جهاد گونه ضمن رعایت همه جهات تخصصی و با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های علمی و تجهیزات تخصصی بهترین و سریع‌ترین خدمات را به مراجعین این دستگاه ارائه کند، اظهار داشت: در این حادثه نیز با تلاش شبانه روزی همکاران در کمترین زمان ممکن پاسخ به استعلامات مرجع قضائی ذی ربط از جمله تعیین علت فوت و شناسایی قربانیان ارائه و پیکر کلیه قربانیان تحویل بستگان شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان همچنین افزود: با توجه به ابعاد دلخراش حادثه و عدم تمکن خانواده قربانیان، با هماهنگی و دستور مساعد رئیس سازمان پزشکی قانونی و مرجع قضائی ذی ربط تعرفه‌های مربوط به معاینات و آزمایشات تخصصی انجام شده در پزشکی قانونی برای کلیه این فوت شدگان رایگان محاسبه شد.

یادآور می‌شود بر اساس سیاست‌های سازمان مبنی بر تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به مردم و در جهت کاهش آلام داغ دیدگان در حوادث جمعی، قربانیان و متوفیان حوادث دسته جمعی به صورت رایگان معاینه و تعیین هویت می‌شوند.