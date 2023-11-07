  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

معاون عمرانی استاندار کرمان:

پیمانکاران کرمانی در طرح نهضت ملی مسکن دولت را همراهی کنند

پیمانکاران کرمانی در طرح نهضت ملی مسکن دولت را همراهی کنند

کرمان- معاون عمرانی استاندار کرمان از جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران توانمند بومی دعوت کرد که به کمک طرح نهضت ملی مسکن بیایند تا طرح سریعتر اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی ظهر سه شنبه در دیدار با جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران، از انجمن مشاوران خواست تا به عنوان بازوی فنی در تهیه طرح‌های آماده‌سازی، مطالعات فاز اول و دوم و نظارت بر کار پیمانکاران ورود کنند و با امضای توافقنامه با اداره کل راه و شهرسازی اجرای کار تسریع شود.

وی با تاکید بر استفاده از مشاوران بومی از انجمن خواست تا در مناقصات و فراخوان‌ها حضور پررنگ داشته باشند.

وی همچنین از شرکت‌های سازنده، پیمانکاران و مهندسین خبره خواست تا در عملیات آماده‌سازی زمین‌های الحاق شده که بالغ بر ۳۵۰۰ هکتار می‌شود و همچنین در ساخت واحدها ورود کنند.

موسوی با اشاره به اولویت دولت در تأمین مسکن از پرداخت نقدی برای آماده‌سازی زمین‌ها خبر داد و گفت: جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران توانمند بومی، دلسوزانه به کمک طرح نهضت ملی مسکن بیایند تا طرح سریع‌تر اجرایی شود.

کد مطلب 5932866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها