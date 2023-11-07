پیمانکاران کرمانی در طرح نهضت ملی مسکن دولت را همراهی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی ظهر سه شنبه در دیدار با جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران، از انجمن مشاوران خواست تا به عنوان بازوی فنی در تهیه طرحهای آمادهسازی، مطالعات فاز اول و دوم و نظارت بر کار پیمانکاران ورود کنند و با امضای توافقنامه با اداره کل راه و شهرسازی اجرای کار تسریع شود.
وی با تاکید بر استفاده از مشاوران بومی از انجمن خواست تا در مناقصات و فراخوانها حضور پررنگ داشته باشند.
وی همچنین از شرکتهای سازنده، پیمانکاران و مهندسین خبره خواست تا در عملیات آمادهسازی زمینهای الحاق شده که بالغ بر ۳۵۰۰ هکتار میشود و همچنین در ساخت واحدها ورود کنند.
موسوی با اشاره به اولویت دولت در تأمین مسکن از پرداخت نقدی برای آمادهسازی زمینها خبر داد و گفت: جامعه مهندسین مشاور و پیمانکاران توانمند بومی، دلسوزانه به کمک طرح نهضت ملی مسکن بیایند تا طرح سریعتر اجرایی شود.
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