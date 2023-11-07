کوچینگ کسب‌ و کار چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیران کسب و کار و کارآفرینان در مجموعهی خود به صورت روزانه با انواع چالشها و مشکلات مواجه میشوند که اغلب ناچار هستند به تنهایی با آنها مقابله کنند و کسب و کار خود را از آن وضعیت خارج کنند. گاهی مشکلات و چالشها به حدی می رسند که ممکن است مجموعه را برای رسیدن به اهداف با مشکلات بسیاری روبرو کنند. در این مواقع کمک گرفتن از یک کوچ کسب و کار میتواند شما را برای عبور از چالشها یاری دهد و کمک کند بیزینس شما را از شرایط بحرانی خارج کند.
کوچینگ کسب و کار موجب میشود صاحبان کسب و کار فرصتها و چالشهای موجود در صنعت خود را به درستی شناسایی کنند و برای نایل شدن به اهداف و رفع موانع، استراتژیهای مناسب را اتخاذ نمایند. در این نوع کوچینگ شما با استفاده از خلاقیت خود و از درون خودتان پاسخهای مورد نیاز را کشف میکنید. با این تفاصیل حتماً متوجه شدهاید که کوچینگ شبیه یک فرآیند مشاوره ساده نیست، بلکه موجب میگردد پتانسیلهای موجود در خود و محیطتان را کشف و از آنها بهره برداری نمایید.
زمینههای کوچینگ کسب و کار
شناسایی اهداف و چالشهای کسب و کار
کوچینگ کسب و کار میتواند به شما کمک کند چشم انداز و هدف کسب و کار خود را به درستی شناسایی کنید. بدین صورت درک درستی از مسیر خود خواهید داشت و به بهترین شکل میتوانید اقدامات لازم را انجام دهید. شما میتوانید به راحتی چالشها و مشکلات خود از قبیل: روابط درون سازمانی، مدیریت کارکنان، مدیریت زمان، اتفاقات بازار و … را با کوچ کسب و کار خود در میان بگذارید. کوچ شما را در یافتن پاسخ صحیح به طوری که به روحیات و کسب و کار شما لطمهای وارد نشود یاری میدهد.
تصمیمات هوشمندانه
کوچ کسب و کار کمک میکند تا مناسبترین راه حل را برای مشکلات خود پیدا کنید. دانستن این نکته ضروری است که کوچ به جای شما تصمیمی نخواهد گرفت. بلکه او در کنار شما خواهد بود تا در وضعیتهای مختلف بتوانید بهترین تصمیمات را برای موفقیت یا برون رفت از مشکلات کشف کنید و استراتژیهای هوشمندانه را اتخاذ نمایید.
ترسیم نقشه راه برای پیشرفت
شاید شما برای رشد و تعالی کسب و کار خود برنامهی دقیقی ترسیم نکرده باشید و یا نیاز به شخصی داشته باشید که شما را در ترسیم آن کمک کند. در این مواقع کوچ کسب و کار با تجربه میتواند بهترین شخص برای کمک به شما برای ترسیم نقشهی توسعه و پیشرفت شرکت باشد.
ارتقا تواناییهای مدیریتی و ارتباطی
کوچ کسب و کار برای شناسایی تواناییهای مدیریتی و ارتباطی شما، ابتدا از شما درباره نحوه کار و ارتباط شما با دیگران سوال خواهد کرد. سپس به شما برای بهبود آنها کمک خواهد کرد که پاسخهای آن شامل سوالات زیر خواهد شد:
کسب وکار شما در چه زمینههایی نیاز به بهبود دارد؟
چه مشکلاتی در برقراری ارتباط با اعضای تیم و کارمندان وجود دارد؟
چه مواردی در مدیریت کسب و کار برایتان چالش برانگیز است؟
در چه مواردی مدیریت تیم نیاز به بازنگری دارد؟
بنابراین با کمک گرفتن از کوچ کسب و کار میتوانید با شناسایی نقاط قوت، تصمیمات بهتری برای پیشرفت خود بگیرید و نیز نقاط ضعف خود را برطرف نمایید.
بهبود تواناییهای رهبری و کسب سود
بیزینس کوچینگ موجب میگردد رهبری و سودآوری مجموعه شما بهبود یابد. مسلماً شما به عنوان صاحب کسب و کارتان با رهبری و مدیریت صحیح میتوانید تاثیر بسیاری بر عمکرد سازمان خود داشته باشید. کوچینگ کسب و کار به شما به عنوان یک رهبر کمک میکند که تصمیمات کارآمدتری را اتخاذ نمایید. کوچها بینش شما را در مورد رهبری و مدیریت وسعت میبخشند و به شما کمک خواهند کرد سبک رهبری مناسب خود را برای سودآوری بیشتر کسب و کار خود بیابید.
اهمیت کوچینگ کسب و کار
امروزه هدایت کسب و کارها در فضای رقابتی بازار یکی از وظایف چالش برانگیز تمام صاحبان کسب و کار است. ممکن است بعضی از کسب و کارها در رساندن مجموعه خود به رشد و سودآوری دچار مشکلات فراوانی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… شوند که گاهاً منجر به نا امیدی و شکست شود.
در چنین شرایطی صاحبین کسب و کار باید همگام با رشد و پیشرفت صنعت، خود را ارتقا دهند و با تحلیل شرایط بازار برای طراحی نقشهی راه خود اقدام نمایند. یادگیری مدوام، تحلیل بازار و یافتن ایدههای جدید برای گسترش و سودآوری بیشتر، کاری دشوار است و در اینجا نقش کوچ کسب و کار بسیار پر رنگ خواهد بود.
در نهایت کوچینگ کسب و کار به شما کمک میکند تا اهداف تجاری خود را مشخص نمایید و استراتژی مناسب برای دست یابی به آنها انتخاب نمایید.
چه کسب و کارهایی از کوچینگ استفاده میکنند؟
در دنیای تجارت نمونههای موفق بسیاری را میتوان مثال زد که از کوچینگ به عنوان ابزاری قدرتمند برای پیشرفت و توسعهی خود استفاده کردهاند. در زیر چند نمونه از آنها را معرفی میکنیم:
کمپانی گوگل: از گوگل میتوان به عنوان یکی از موفق ترین کمپانیهایی که تجربهی کوچینگ موجب بهبود عملکرد و سودآوری و رشد آن گردیده است، نام برد. مدیرعامل اسبق گوگل در مصاحبهای با مجله فورچون گفت: «همه به یک کوچ نیاز دارند».
شرکت دراپ باکس: این شرکت که در حوزه آی تی خدمات فضای ابری و فضای ذخیره سازی پویا به کاربران ارائه میدهد، توانست با کمک گرفتن از کوچ کسب و کار پتانسیلهای کسب و کار خود را ارتقا دهد و در نتیجه تعداد کاربران خود را به صورت چشم گیری افزایش دهد.
شرکت ایر بی ان بی: این شرکت توانست با استفاده از دوره کوچینگ کسب و کار عملکرد مجموعه خود را بهبود داده و موفق به جذب بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در سطح جهان شود.
همچنین میتوان به افراد سرشناس حوزهی تجارت اشاره کرد که توانستهاند با کشف پتانسیل خود کارایی خود را به حداکثر برسانند. به طور مثال ریچارد برانسون بنیان گذار گروه ویرجین در این رابطه میگوید: «از هر تاجر موفقی که سوال کنید، به شما خواهد گفت که همیشه در نقطهای از مسیر خود، مربی بزرگ داشته است».
چطور کوچینگ کسب و کار را شروع کنیم؟
اگر برای رشد و پیشرفت کسب و کار خود تصمیم و ارادهی جدی دارید و یا به دنبال کسب مهارت برای کمک کردن به کسب و کارهای دیگر هستید، یادگیری کوچینگ کسب و کار بهترین انتخاب برای شما است.
یادگیری اصول، قواعد و مهارتهای مورد نیاز برای بیزینس کوچینگ اولین قدم است. شما میتوانید با گذراندن دورههای آموزشی کوچینگ کسب و کار و دریافت گواهینامهی معتبر، اقدام به یادگیری و سپس فعالیت حرفهای در این عرصه کنید.
منبع: https://shahabanari.com/
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