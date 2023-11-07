احتمال خیزش گرد و خاک در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، طی ۵ روز آینده وضعیت جوی استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعات همراه با غبار محلی، کاهش کیفیت هوا و در پاره‌ای نقاط با کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر امروز تا روز چهارشنبه (۱۶ تا ۱۷ آبان‌ماه) در نواحی غربی و جنوب غربی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با احتمال خیزش گرد و خاک یا نفوذ گردوغبار از استان‌های همجوار غربی و در ارتفاعات به‌ویژه ارتفاعات شرقی افزایش ابر و مه، گاهی رگبار و رعد و برق و در مناطق بالا دست بارش برف مورد انتظار است.

طی امروز افزایش نسبی دما، روز چهارشنبه کاهش دما و روز جمعه افزایش دما در بیشتر نواحی استان پیش‌بینی می‌شود.

فیروزکوه با کمینه دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا (۱۷ آبان‌ماه) کمی‌ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۱۸ آبان‌ماه) صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعت‌ها غبار محلی با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.