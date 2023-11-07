به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر اکبریان در سخنانی از برگزاری جشنواره نخستین واژه «آب» در سطح مدارس ابتدایی لرستان خبر داد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامههای انجامگرفته در نظر داریم با همکاری سازمانهای مردمنهاد، آموزشوپرورش و مدیریت شعبه بانک مسکن این جشنواره فرهنگی را برای حدود پنج هزار دانشآموز در مقطع ابتدایی اجرا کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، گفت: در این جشنواره علاوه بر کلاسهای آموزشی و اجرای طنزهای آموزشی، تلاش خواهیم کرد با همکاری و مشارکت سایر نهادها بهویژه مدیریت شعب بانک مسکن که در اجرای این جشنواره در طی سالهای اخیر همواره همکاری و تعامل مناسبی با این شرکت داشته و به شکلی مسئولیت اجتماعی خود را به نحو احسن انجام داده است. این بستههای فرهنگی و آموزشی را توزیع کنیم.
اکبریان، افزود: در کنار این جشنواره یک مسابقه با موضوع «جان آب در خطر است» را نیز به شکل مجازی و حضوری در رشتههای نقاشی و دابسمش ویژه کودکان و نوجوانان در سطح استان در نظر گرفتهایم که مراسم اختتامیه هر دو برنامه در اواخر بهمنماه برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: در طول سال تلاش خواهیم کرد که تعداد زیادی از دانشآموزان، نهادهای مردمی و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان را برنامهریزی کنیم تا از تأسیسات شرکت بهویژه تصفیهخانههای آب و فاضلاب بازدید کنند.
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