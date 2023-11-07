پیگیری‌ دستگاه قضا برای پرداخت حداکثر تعهدات بیمه‌ درحادثه لنگرود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با دعوت از مسئولین بیمه دانا در استان و شعبه لنگرود دستور داد حداکثر مساعدت در کمترین زمان به خانواده‌های آسیب دیدگان آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمپ لنگرود مسئولیت خود را در قبال حوادث نزد بیمه دانا بیمه کرده بود، افزود: با توجه به اینکه همه افراد حادثه دیده تحت بیمه مسئولیت مدنی نبوده بلکه تعداد اندکی از پذیرش شدگان و کارکنان تحت بیمه بودند لذا شرکت بیمه موظف است حداکثر تعهدات بیمه‌ای را در اسرع وقت در حق خانواده متوفیان کارسازی نماید.

حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد: دستگاه قضائی از تمام ظرفیت‌های قانونی جهت حمایت از خانواده‌های این آسیب دیدگان استفاده می‌کند.

رئیس شورای قضائی گیلان با اشاره به اینکه پرونده مذکور در دادگستری در حال رسیدگی است، گفت: با مسببین و متخلفین در این حادثه برخورد سریع و قاطع قانونی صورت خواهد گرفت و نتیجه اقدامات به اطلاع شهروندان عزیز خواهد رسید.

شناسایی ۲۹ نفر از متوفیان

وی با بیان اینکه با به کارگیری تمام امکانات در پزشکی قانونی علی رغم سختی کار در این حوزه ظرف ۴۸ ساعت اجساد حادثه آتش سوزی کمپ لنگرود توسط متخصصین پزشکی قانونی به طور کامل از طریق انجام آزمایشات ژنتیکی و احراز هویت و شناسایی شدند، گفت: با دستور قضایی در تحویل اجساد به خانواده‌ها دستورات لازم صادر شده و تاکنون ۲۹ نفر از اجساد به خانواده‌ها بازگردانده شد و مراسم تشییع و تدفین انجام گرفت.

حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: شناسایی تعداد ۴ نفر دیگر نیز با پیگیری‌های لازم در حال انجام است که خانواده‌ها با مراجعه به مراجع ذی صلاح نسبت به شناسایی و تدفین آن‌ها اقدام کنند.