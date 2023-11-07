افراد دیابتی بسیاری از بیماری خود اطلاع ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضائیان‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار جهانی بیش از ۷۵ درصد دیابتی‌های دنیا در کشورهایی با اقتصاد ضعیف و رژیم غذایی نامناسب به سر می‌برند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به شناسایی ۲۰۵ هزار بیمار دیابتی در استان فارس گفت: ۱۴.۵ درصد افراد بالای ۲۵ سال در استان فارس به این بیماری مبتلا هستند که تنها ۶۰ درصد افراد دیابتی شناسایی شده‌اند.

وی گفت: افزایش قند تا عدد ۴۰۰ معمولاً اختلال یا مشکل خاصی برای فرد ایجاد نمی‌کند و به همین خاطر بیماری پنهان می‌ماند و فرد نسبت به آن اطلاع پیدا نمی‌کند اما به محض بروز مشکل در شبکیه چشم و نارسایی کبدی و کلیوی فرد از بیماری دیابت مطلع می‌شود زیرا مشکلات چشمی و کلیوی حاد پیدا می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه بیماران دیابتی نوع ۲ در سنین ۴۰ سال به بالا علاوه اختلال در سیستم سوخت و ساز بدن به بیماری قند خون نیز مبتلا می‌شوند تشریح کرد: درمان قطعی برای دیابت وجود ندارد و فقط می‌توان آن را مهار یا از وقوع آن جلوگیری کرد.

رضائیان زاده افزود: تغییر در سبک زندگی و کاهش مصرف غذاهای شیرینی‌دار از جمله بستنی و نوشابه، گنجاندن غذاهای فیبردار در تغذیه روزانه و کنترل منظم قند خون از جمله راهکارهایی است که سبب پیشگیری از وقوع این بیماری و کاهش آسیب‌های ناشی از آن به فرد می‌شود.