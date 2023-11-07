روشنایی معابر زنجان برای زیست شبانه استانداردسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مرادلو ظهر سهشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان با ابراز نارضایتی از تداوم خاموشی معابر و پارکها اظهار کرد: موضوع روشنایی شهر زنجان با بیتفاوتی مسئولان ذیربط مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه شهر زنجان یک شهر خاموش است، تصریح کرد: در شب شادابی وجود ندارد و شاهد یک شهر تاریک و مرده هستیم و کسی هم دنبال رفع مشکل نیست.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان یادآور شد: در برههای به دلیل ناترازی تولید انرژی، افزایش مصرف برق در اموری مثل ماینرها و همینطور گرمای هوا و افزایش تقاضا مردم را به کاهش مصرف تشویق میکردند و این امر منجر به خاموشی معابر شد اما اکنون این مشکلات کاهش یافته است.
مرادلو با بیان اینکه شهروندان تمایل دارند زیست و عبور و مرور شبانه داشته باشند، عنوان کرد: برای اموری مثل سهولت خرید و فراهم شدن امکان گردش و تفریح برای مردم نیازمند روشنایی مناسب معابر هستیم.
وی با اشاره به اینکه شاهد وقوع تصادفات در شبها هستیم، خاطرنشان کرد: کمبود روشنایی کاهش امنیت و بروز جرائم را به دنبال دارد و به بروز سوانح رانندگی دامن میزند، همچنین شهرداری نیز باید در معابر درختهایی که مانع از دید هستند را اصلاح کند.
عضو شورای شهر زنجان ادامه داد: برخی از مردم با چالشهای روزانه و آسیبهای روحی دست و پنجه نر میکنند و از طرفی پارکها برای ایجاد روحیه نشاط، تفریح و گردشهای خانوادگی فراهم شده و خاموشی آنها مردم را از خدمات ایجاد شده بیبهره میکند.
وی با اشاره به اینکه معابر اکثر نقاط شهر یک طرف روشن یک طرف خاموش است، تاکید کرد: باید استاندارهای روشنایی رعایت شود؛ چراکه هزینهها چند برابر شده و شرکت برق درصدی را برای روشنایی معابر از شهروندان اخذ میکند اما میزان بهرهمند از روشنایی کاهش یافته است.
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