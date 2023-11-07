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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

رییس اداره ورزش و جوانان بابلسر:

جشنواره فرهنگی ورزشی در بابلسر برگزار می شود

جشنواره فرهنگی ورزشی در بابلسر برگزار می شود

بابلسر - رییس اداره ورزش و جوانان بابلسر از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزش بازی های بومی محلی مردان و زنان در شهرستان خبر داد.

فیض الله ملک تبار در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی بازی‌های بومی محلی آقایان و بانوان در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی و بازی‌های بومی محلی شهرستان بابلسر در راستای دومین کنگره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید استان مازندران و نکوداشت هفته مازندران با میزبانی روستای احمدکلا همراه با اجرای موسیقی محلی و امیرخوانی برپا می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در ۸ رشته ورزشی کشتی لوچو، تیلر سواری خانوادگی، طناب کشی چولنگ، هفت سنگ، پاپلوس کا، سوارکاری و پرواز پاراگلایدر برای آقایان و ۷ رشته ورزشی طناب کشی، افتو به سر، یک قل دو قل، هفت سنگ، پخت غذاهای سنتی، غرفه کودکان و غرفه صنایع دستی برای بانوان در روز جمعه ۱۹ آبان ماه در زمین ورزشی روستای احمدکلا برگزار خواهد شد.

ملک تبار گفت: در مسابقات کشتی لوچو شرکت کنندگان در اوزان ۶۵- کیلو، ۷۵- کیلو، ۸۵- کیلو و ۹۵- کیلو از ساعت ۱۴ تا ۱۸ رقابت می‌کنند و به نفرات برتر ۱۴ رأس گوسفند و جوایز نقدی اهدا می‌شود.

کد مطلب 5932988

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