جشنواره فرهنگی ورزشی در بابلسر برگزار می شود

فیض الله ملک تبار در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی بازی‌های بومی محلی آقایان و بانوان در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی و بازی‌های بومی محلی شهرستان بابلسر در راستای دومین کنگره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید استان مازندران و نکوداشت هفته مازندران با میزبانی روستای احمدکلا همراه با اجرای موسیقی محلی و امیرخوانی برپا می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در ۸ رشته ورزشی کشتی لوچو، تیلر سواری خانوادگی، طناب کشی چولنگ، هفت سنگ، پاپلوس کا، سوارکاری و پرواز پاراگلایدر برای آقایان و ۷ رشته ورزشی طناب کشی، افتو به سر، یک قل دو قل، هفت سنگ، پخت غذاهای سنتی، غرفه کودکان و غرفه صنایع دستی برای بانوان در روز جمعه ۱۹ آبان ماه در زمین ورزشی روستای احمدکلا برگزار خواهد شد.

ملک تبار گفت: در مسابقات کشتی لوچو شرکت کنندگان در اوزان ۶۵- کیلو، ۷۵- کیلو، ۸۵- کیلو و ۹۵- کیلو از ساعت ۱۴ تا ۱۸ رقابت می‌کنند و به نفرات برتر ۱۴ رأس گوسفند و جوایز نقدی اهدا می‌شود.