به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی بعداز ظهر سه شنبه در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به اهمیت رفع نقص از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، اظهار کرد: در حوزه اجرا، نیازمند مذاکرات و مفاهمه‌ای بین دستگاه‌های درگیر این مقوله هستیم تا در نشستی مشکلات مربوط به سامانه، جمع بندی و با اخذ تصمیمات کاربردی، منجر به رفع نقص از سامانه و اصلاح نحوه اجرای آن شود.



وی افزود: در باب انفال و منابع طبیعی باید به گونه‌ای عمل کرد که تصرف و تملک غیرقانونی هزینه‌بر باشد و اگر متصرف غیرقانونی سالانه اجرت‌المثل تصرف اراضی ملی را پرداخت کند و برای او هزینه بر باشد دیگر اجازه تصرف اراضی دیگر را به خود نخواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اقدام دیگر در این زمینه مسئولیت سازی برای مسئولین است که از طریق همین سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، عملکرد آنان قابل پیگیری و مطالبه است.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی تأکید کرد: از تمامی دستگاه‌های مرتبط انتظار می‌رود در ارتباط با اجرایی شدن سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، مشارکت بیشتری داشته باشند و با فعالیت مناسب در این سامانه، مدیریت بر منابع طبیعی و انفال را در استان مرکزی تسهیل کنند چراکه به طور قطع دستگاه قضائی از این پس با وجود این سامانه، مطالبات جدی از مسؤولان امر دارند.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: چنانچه در بحث تغییر کاربری‌ها در زمان و وقت مناسب خودش تذکر لازم را به متخلف بدهیم، به طور حتم هزینه کمتری برای حاکمیت ایجاد می‌کند از این رو اعمال مسئولیت در زمان مناسب بسیار با اهمیت است که باید مدنظر مدیران قرار گیرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل کشت دیم در اراضی کشاورزی تصریح کرد: برای جلوگیری از تصرفات احتمالی در اراضی منابع طبیعی، ضروری است مناطق پر جاذبه که بر اساس تجارب گذشته شناسایی شده است، مورد رصد و نظارت لحظه‌ای قرار گیرد تا از تصرفات در امان باشد.



مقام عالی قضائی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انتظار است مدیران آموزش و پرورش استان، در کنار آموزش و تعلیم، به مهارت‌آموزی مهارت‌های اخلاقی، تربیتی، انسانی و شرافتی توجه ویژه ای شود تا یک نسل ارزشمند برای اعتلا و عظمت ایران اسلامی در آینده تربیت کنیم.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: امیدوارم برنامه‌ریزان و مدیران ما یک تدبیر و خلاقیتی داشته باشند تا برترین سرمایه‌های انسانی ما که همین دانش‌آموزان، کودکان و نوجوانان ما هستند به گونه‌ای پرورش یابند که موجب رضای پروردگار باشد و سربازان خوبی برای حضرت ولی عصر (عج) و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند.