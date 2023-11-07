به گزارش خبرنگار مهر، حمید مستشاری ظهر سه شنبه در نشست خبری انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان رضوی اظهار کرد: موضوع سرطان مسئلهای است که متأسفانه امروز دامن جوانان ما را هم گرفته است و آنچه انجمن انجام میدهد، حتی فراتر از خدماتی است که دولت انجام میدهد.
رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد گفت: سالانه ۴ هزار بیمار سرطانی توسط این انجمن تحت مداوا قرار میگیرند که حدود ۳۵ درصد آنها توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند و تحت حمایت انجمن قرار دارند.
وی افزود: متأسفانه درمان این بیماری نیز مانند بقیه امراض نیست که پاسخ صددرصد دهد، به همین دلیل اگر به بیماری میگویند سرطان داری امید به طور کلی در او فرو میریزد و از طرفی هزینههای این بیماری بسیار زیاد است.
مستشاری با بیان اینکه به عنوان مثال تجهیزات درمانی بسیار گران است و باید از خارج تهیه شود، افزود: ما قبلاً هیچ پولی از بیمار دریافت نمیکردیم ولی با حذف ارز دولت به ما گفت از تعرفه خیریه که حدود دو و نیم برابر تعرفه دولتی است، استفاده کنید؛ این درحالی است که حدود ۳۵ درصد بیماران ما اصلاً توانایی پرداخت هزینههای خیریه را هم ندارند و به دنبال درمان هم نمیروند و متأسفانه بخش دولتی هم به دلیل کمبود تجهیزات بعضاً ۵ ماه بعد نوبت میدهند.
با کمکهای مردمی تا امروز نگذاشتیم بیماری از درمان محروم بماند
رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد گفت: بیمارستان ناظران در گذشته برای درمان بیماری سرطان پستان، ۲۰ میلیون تومان تعرفه اعلام کرده بود که این مبلغ توسط بیمه تأمین میشد و هیچکس، چه غنی و چه فقیر، مبلغی بابت درمان آن پرداخت نمیکرد، این مبلغ در تعرفه خیریه ۵۵ میلیون تومان است که ۲۰ میلیون تومان بیمه پرداخت میکند و ۳۵ میلیون تومان را بیمار باید پرداخت کند که خیلیها توان پرداخت ندارند.
وی با گلایهای از عدم توجه کافی رسانهها به این بیمارستان و بیماران سرطانی گفت: در بهمن ۱۳۹۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قول داد کسری بودجه ارزی بیمارستان را یک هفتهای تأمین کند، اما از آن زمان ۹۴ هفته گذشته است، از ابتدای ۱۴۰۰ اعلام کردند اصلاً ارز ندارند و باید تعرفه خیریه از بیماران دریافت کنید ولی ما باز تمام این سال را تعرفه دولتی دریافت کردیم اما در سال ۱۴۰۱ از آن نتوانستیم و اجبارا با تعرفه خیریه مشغول خدمت رسانی هستیم. البته مردم به ما اعتماد کردند و برخی از بیماران دارای تمکن مالی بیش از هزینه درمان خود را پرداخت میکند و برخی دیگر واقعاً توان پرداخت ندارند، ما با کمک مردم تا امروز نگذاشتیم این طیف از درمان محروم بماند و این شعار ما است.
مستشاری با اشاره به اینکه مرکز مشهد بهترین مرکز درمانی بیماران سرطانی در شرق ایران است، گفت: ما ۴ هزار نفر را سالانه درمان میکنیم که اگر غیرت و احساسات مردم نباشد، هزار و ۲۰۰ بیمار از درمان محروم میشوند که نتیجه آن درد مضاعف برای بیش از هزار و ۲۰۰ خانواده است، لذا حمایت از این بیمارستان و انجمن مطالبه قانونی من از استاندار و وزیر بهداشت است.
کمبودهای بخش درمان سرطان در ناظران پوشش داده میشود
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد نیز گفت: کمبودهای بخش درمان سرطان کشور توسط این بیمارستان پوشش داده شده است و درمانهای بیماریهای سنگینی در این مرکز انجام میشود که از نظر اقتصادی برای دیگر بیمارستانها فراهم نیست. این بیمارستان تمام امکاناتی که یک بیمار برای درمان نیاز دارد فراهم است تا بیمار برای هیچ کاری از این مرکز به مرکز دیگری در رفت و آمد نباشد.
اصغر افراسیابی گرگانی افزود: مرکز درمانی رضا یک مرکز مدرن تصویربرداری است که ۵ دستگاه مدرن شتاب دهنده در آن فعالیت دارد و بهترین تکنیکهای درمان در این مرکز در حال اجرا است و بیمارانی از سراسر کشور به این مرکز مراجعه میکنند.
سرطان میتوان بحرانهای مختلف ایجاد کند
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: سرطان به عنوان دومی عامل مرگ و میر در جهان است که در ایران سومین عامل است، همچنین امید به زندگی و بهبودی بیماران در بزرگسالان بیش از ۵۰ درصد و در کودکان بیش از ۶۵ درصد است.
غلامحسین نوفرستی افزود: وجود سرطان ایجاد کننده یک کانون بحران در خانواده و جامعه است، این بحران در بخشهای مختلفی نظیر اقتصاد، خانواده، سلامتی، عاطفی و تربیتی خود را نشان میدهد و ما باید برای حل این بحرانها تلاش کنیم. وجود خیرین نعمت بزرگی است و مردم ایران همه خیر هستند و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یکی از بزرگ انجمنهای خیری کشور است.
وی تاکید کرد: جامعه باید بتواند برای حل بحران سرطان خود را بروز کند، با اولین خبر شالوده فکری و زندگی افراد از بین میرود ولی با کمی تقویت روحیه امید به زندگی در بیماران افزایش پیدا میکند. انعکاس اخبار و مشکلات انجمن میتواند به جلب کمکهای بیشتر دولت و مردم کمک کند.
نوفرستی در خصوص آمار بیماران سرطانی استان اظهار کرد: سالانه ۴ هزار نفر بیمار در این بیمارستان تحت درمان قرار میگیرد و همچنین در حوزه خیری نیز خیرین بنا به سلیقه خود به بیماران در بخشهای مختلف کمک میکنند. در حوزه دارو نیز بیمهها در حال تلاش برای پوشش دارو هستند، اما با توجه به گرانی نیاز به همکاری بیشتر است. به عنوان مثال بیمه سلامت ۷۰ درصد هزینههای دارویی بیماران را پوشش میدهد اما همان ۳۰ درصد باقی مانده برای بیماران خیلی سنگین است و توان پرداخت آن را ندارند.
وی افزود: البته ممکن است حجم دارو کم و زیاد شود ولی ما مشکل دارو نداریم، مهمترین مشکل ما تأمین ۳۰ درصد سهم بیمار جهت تهیه دارو است که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد در خصوص اعتماد بیماران به داروهای داخلی گفت: ما باید به خودمان اعتماد کنیم، ممکن است در ابتدای شروع یک کارخانهای تفاوت کیفی با داروی مشابه خارجی باشد، از طرفی ما باید به وزارت بهداشت هم اعتماد کنیم وقتی وزارت بهداشت دارویی را تأیید کرد، یعنی آزمونهای لازم را پذیرفته است.
۷ میلیارد تومان حمایت خیرین و انجمن از بیماران نیازمند سرطانی
معاون توسعه و پشتیبانی انجمن و عضو هیئت مدیره نیز در این نشست گفت: با وجود تغییری که در حوزه تعرفههای دولتی ایجاد شد و باعث شد هزینههای پرتو درمانی افزایش پیدا کند، هفتهای ۱۷۰ میلیون تومان هزینه درمان بیماران غیربرخوردار توسط گروههای خیری تأمین میشود.
امیر عباس مستشاری افزود: یکی از توفیقاتی که انجمن کسب کرد، سرمایههای اجتماعی بود که در طول ۴ دهه فعالیت انجمن به دست آمده است، بیمارستان ناظران طی بازه زمانی ۴ ساله به بهره برداری رسید و چنین سرعت عملی در کلان پروژههای استان سابقه نداشته است.
وی گفت: این موضوع نشان میدهد انجمن بر روی سرمایههای اجتماعی خود کار کرده و سرمایههای اجتماعی کارایی کسب کرده است، آنهم در شرایطی که فضای بی اعتمادی نسبت به هم در جامعه غوغا میکند. در این دو سالی که فشار به انجمن آمده و همچنین شعار «کسی به خاطر مشکل مالی نباید از درمان محروم شود» هزینههای درمان بیماران نیازمند از گروههای اجتماعی که به انجمن اعتماد دارند، تأمین شده است و در شش ماه اول امسال ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جذب داشته است و انجمن نیز معادل همین عدد در کنار خیرین هزینه کرده است.
معاون توسعه و پشتیبانی انجمن حمایت از بیماران سرطانی تصریح کرد: نباید فکر کنیم طی شش ماه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فقط برای بیماران کم برخوردار هزینه شده است، چرا که هزینه درمان این گروه از بیماران بالغ بر ۷ میلیارد تومان طی شش ماه بوده است.
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