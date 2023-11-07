به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام احمدوند ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی در باب کنگره‌ی ۸۰۰۰ شهید استان همدان اظهار داشت: کنگره‌ی ملی ۸۰۰۰ شهید استان همدان یکی از بزرگترین کارهای فرهنگی بود که در استان همدان انجام شد.

فرماندار نهاوند گفت: در دیداری که به همین مناسبت با مقام معظم رهبری داشتیم، معظم له از شهدای شهرستان نهاوند نام بردند که این سخنان ولایت فقیه کار ما را سنگین می‌کند.

احمدوند در ادامه با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهدا در شهرستان اشاره کرد و گفت: اخیراً دو یادواره شهید نسل سلیمانی‌ها و یادواره شهید شوهانی از بهترین برنامه‌های فرهنگی شهرستان بود که برگزار شدند.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال یکی از برنامه‌های خوب فرهنگی بود که دانش آموزان را به میدان آورد.

فرماندار نهاوند در ادامه در خصوص ۱۴ آبان روز پایین کشیدن مجسمه شاه در شهرستان نهاوند گفت: بارها در جلسات مختلف شورای فرهنگ عمومی این مسئله عنوان شد که این روز را به عنوان روز نهاوند در تقویم ملی کشورمان به ثبت برسانیم اما متأسفانه مشکلاتی سد راه این کار بود که امیدواریم به زودی این مشکل نیز برطرف شود و روزی به نام نهاوند در تقویم ملی به ثبت برسد.

وی در ادامه با اشاره به بحث انتخابات پیش رو بیان داشت: از بحث‌های مهم و آبروی کشور و جمهوری اسلامی ایران است که همه باید پای کار باشند تا این انتخابات به خوبی و با حداکثر آرا برگزار شود.

وی تصریح کرد: همه باید پای کار باشیم تا این انتخابات پرشور تر از گذشته در شهرستان نیز برگزار شود چرا که انتخابات یک بحث شرعی است.