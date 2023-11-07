تقدیر از مدیر عامل سابق زیباسازی در صحن علنی شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تلاش‌های خلاقانه و اثربخش صیادی جای تقدیر و تشکر دارد، گفت: شورای اسلامی شهرتهران این حق را بر خود می دانست که از تلاش‌های ماندگار و خلاقانه ایشان تقدیر کند.

وی افزود: در دوران مدیریت ایشان تهران آثار به یادمادنی، چشمگیر و کارهای نوآورانه‌ای را تجربه کرد و امیدواریم که در مراتب بالاتر شاهد موفقیت‌های بیشترشان باشیم.

پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران نیز طی سخنانی از زحمات و تلاش‌های رضا صیادی تقدیر کرد و افزود: برخود واجب می دانیم که از برادر عزیز خلاق و نوآورمان که آثارش همیشه در شهر باقی است، تشکر کنیم.

به گفته سروری، عملکرد صیادی در سالهای اخیر بسیار خلاقانه بود و به واسطه آن‌ها فضای شهری را متفاوت از سال‌های قبل کرده بود.

وی ابراز امیدواری که شهردار تهران از رضا صیادی به عنوان نیروی جوان خلاق انقلابی و جهادی در عرصه های بالاتر مدیریت شهری بهره‌مند شود.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری نیز اقدامات زیباسازی در دوره قبلی را ماندگار دانست و تاکید کرد که ان سازمان ماموریت های خود را به بهترین شکل انجام داده است.

در این جلسه مهدی عباسی، ناصر امانی، نرگس معدنی پور و علیرضا نادعلی نیز از زحمات این مدیر جوان قدردانی کردند.