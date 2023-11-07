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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۷

اقدام معنادار از شورای شهر؛

تقدیر از مدیر عامل سابق زیباسازی در صحن علنی شورا

تقدیر از مدیر عامل سابق زیباسازی در صحن علنی شورا

کمتر از یک هفته پس از جابه‌جایی مدیر عامل سازمان زیباسازی برای نخستین بار در این دوره شهرداری، اعضا شورای شهر از خدمات ٢ ساله رضا صیادی در صحن علنی تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تلاش‌های خلاقانه و اثربخش صیادی جای تقدیر و تشکر دارد، گفت: شورای اسلامی شهرتهران این حق را بر خود می دانست که از تلاش‌های ماندگار و خلاقانه ایشان تقدیر کند.

وی افزود: در دوران مدیریت ایشان تهران آثار به یادمادنی، چشمگیر و کارهای نوآورانه‌ای را تجربه کرد و امیدواریم که در مراتب بالاتر شاهد موفقیت‌های بیشترشان باشیم.

پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران نیز طی سخنانی از زحمات و تلاش‌های رضا صیادی تقدیر کرد و افزود: برخود واجب می دانیم که از برادر عزیز خلاق و نوآورمان که آثارش همیشه در شهر باقی است، تشکر کنیم.

به گفته سروری، عملکرد صیادی در سالهای اخیر بسیار خلاقانه بود و به واسطه آن‌ها فضای شهری را متفاوت از سال‌های قبل کرده بود.

وی ابراز امیدواری که شهردار تهران از رضا صیادی به عنوان نیروی جوان خلاق انقلابی و جهادی در عرصه های بالاتر مدیریت شهری بهره‌مند شود.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری نیز اقدامات زیباسازی در دوره قبلی را ماندگار دانست و تاکید کرد که ان سازمان ماموریت های خود را به بهترین شکل انجام داده است.

در این جلسه مهدی عباسی، ناصر امانی، نرگس معدنی پور و علیرضا نادعلی نیز از زحمات این مدیر جوان قدردانی کردند.

کد مطلب 5933138

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