پرداخت ۱۱۰میلیارد تومان جهت رفع موانع از واحدهای تولیدی راکد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهی در جلسه امروز قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) سپاه فجر فارس گفت: در فارس تعداد قریب به ۴ هزار و ۲۹۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری با اشتغال نزدیک به ۱۰۴ هزار نفر وجود دارد که فقط ۷۰۵ واحد آن معدنی و دارای پروانه بهره‌برداری و اشتغال قریب به ۱۰ هزار نفر است.

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس با بیان اینکه تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله راهکارهای حمایت از تولید ملی و رشد و رونق اقتصادی است، تصریح کرد: بر همین اساس پرداختن به احیای واحدهای راکد و نیمه فعال همواره مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و بر لزوم احیای صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی تاکید دارند.

دبیر قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: در همین راستا حمایت از واحدهای کوچک و متوسط به عنوان پیشران اقتصاد به همراه پایش و عارضه‌یابی صنایع کوچک و متوسط و قابل احیا با استفاده از شبکه مهندسان بسیجی متعهد و متخصص و به کمک دستگاه‌های دولتی و تأمین مالی قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه و بازار سرمایه نسبت به اعطای تسهیلات کم بهره انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای صنعتی پایش و عارضه‌یابی شده از ابتدای طرح تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ واحد است گفت: تعداد واحدهای صنعتی پایش و عارضه‌یابی شده در سال گذشته تعداد ۵۹۵ واحد و امسال تعداد ۶۲۰ واحد تاکنون بوده است.

پناهی گفت: در سال جاری به واحدهای راکد و نیمه فعال در دست اقدام جهت احیا با ایجاد اشتغال بیش از ۴۵۰ نفر مستقیم با حمایت قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه فجر استان فارس ۱۱۰ میلیارد پرداخت شده است.

در جلسه امروز قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) سپاه فجر فارس، یدالله حقیقی رئیس هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس و مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، مصطفی هاشمی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و نمایندگان دستگاه‌های مختلف و سایر اعضا حاضر بودند.

استان فارس با قریب به ۵ میلیون نفر جمعیت، ۳۷ شهرستان و ۱۲۰ شهر دارای ۶۲ شهرک صنعتی و شش منطقه ویژه اقتصادی است.