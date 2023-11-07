طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون قنبرزاده بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مطابق آئین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک و برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا، پلیس راهور استان علاوه بر اعمال قانون از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک و دوربین‌های مکانیزه ثبت تخلفات، به محض مشاهده خودروی دودزا برخورد لازم را انجام خواهد داد.

وی گفت: پلیس در مواجه حضوری با خودروهای دودزا، خودرو را متوقف و ضمن فک پلاک وسیله نقلیه، پلاک اعزام به تعمیرگاه به خودرو نصب و بعد از رفع نقص با مراجعه به پلیس راهور پلاک‌های خود را اخذ خواهند کرد.

رئیس پلیس راهور استان تصریح کرد: رانندگان برای رفاه حال خود و همشهریان به این اقدام مهم اهتمام داشته و در صورت نداشتن معاینه فنی نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

قنبرزاده خاطرنشان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی در کنار مردم و به خواسته‌های مردم احترام گذاشته و با خاطیان این مهم برخورد خواهد کرد امیدوارم شهروندان مطابق سال‌های قبل با پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.