  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۴۸

رئیس پلیس راهور آذربایجان‌شرقی خبر داد؛

طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی

طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی

تبریز-رئیس پلیس راهور آذربایجان‌شرقی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا برابر قانون برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون قنبرزاده بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مطابق آئین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک و برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا، پلیس راهور استان علاوه بر اعمال قانون از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک و دوربین‌های مکانیزه ثبت تخلفات، به محض مشاهده خودروی دودزا برخورد لازم را انجام خواهد داد.

وی گفت: پلیس در مواجه حضوری با خودروهای دودزا، خودرو را متوقف و ضمن فک پلاک وسیله نقلیه، پلاک اعزام به تعمیرگاه به خودرو نصب و بعد از رفع نقص با مراجعه به پلیس راهور پلاک‌های خود را اخذ خواهند کرد.

رئیس پلیس راهور استان تصریح کرد: رانندگان برای رفاه حال خود و همشهریان به این اقدام مهم اهتمام داشته و در صورت نداشتن معاینه فنی نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

قنبرزاده خاطرنشان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی در کنار مردم و به خواسته‌های مردم احترام گذاشته و با خاطیان این مهم برخورد خواهد کرد امیدوارم شهروندان مطابق سال‌های قبل با پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5933230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها