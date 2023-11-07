به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی اسلامی در نشست شورای زکات شهرستان تاکستان بیان کرد: انسان دو بُعد دارد، یک بُعد انسان خلقتش از گِل و لای است و یک بُعد دیگر خلقت انسان نفخه روحانی اش است.

وی ادامه داد: این دو بُعد متضاد در کنار هم قرار گرفته‌اند که هر کدام انسان را به سمتی سوق می‌دهند، البته ما باید از خداوند سبحان بخواهیم که ما را در رسیدن به بُعد روحانی کمک کند تا با تقویت این جنبه برای خود در آخرت ذخیره‌ای داشته باشیم.

امام جمعه تاکستان اضافه کرد: زکات از یک طرف جنبه مادی انسان را تأمین می‌کند و از طرف دیگر موجب ارتقای انسان به سمت ملکوت می‌شود از این رو ما می‌توانیم با استفاده از جنبه مادی انسان، جانب روحانی و معنوی را هم تقویت کنیم.

وی افزود: انسان وقتی زکات می‌پردازد و یک واجب را انجام می‌دهد همزمان ضمن تقویت جنبه مادی، در بُعد روحانی نیز گام بر می‌دارد حال همین زکات می‌تواند به رشد انسان کمک کند در نتیجه اگر زکات مستحبی هم باشد باز انتخابی است که انسان را به سمت معنویت رشد می‌دهد.

آیت الله اسلامی تصریح کرد: زکات مولدی است که می‌تواند عمل انسان را به باقیات و صالحات تبدیل کند و در شب اول قبر و در تاریکی برای انسان نور نجات بخشی باشد که موجب آرامشش شود.

وی یادآور شد: اعمالی چون زکات است که در آخرت نجات بخش ماست و باید بر اعمالی این چنین هرچه بیشتر تمرکز داشته باشیم.