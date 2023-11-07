آموزش مهارتی بدون ایجاد اشتغال معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی هزاروندی عصر امروز سه‌شنبه سه شنبه در جلسه ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی استان با تاکید بر اجرای آموزش با کیفیت، اثربخش و متناسب با نیاز واقعی بازار کار تصریح کرد: مراکزی در اجرای آموزش فنی و حرفه‌ای موفق هستند که بر میزان افزایش اشتغال درصد بالایی داشته باشد.

ملایی هزاروندی اظهار کرد: هم اندیشی، ارزیابی عملکرد، مشاوره، هدایت و کنترل برنامه‌های آموزشی متناسب با گروه‌های هدف برای اشتغالزایی به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه رؤسای مراکز قرار گیرد.

وی عنوان کرد: تمام آزمون‌های مهارتی و تعیین صلاحیت حرفه‌ای بخش دولتی و غیر دولتی باید برخط و آنلاین و به صورت الکترونیکی برگزار شوند تا علاوه بر کاهش هزینه منجر به ارائه خدمات با نهایت سرعت، کیفیت و دقت و اعلام نتایج شود.

ملایی هزاروندی بیان کرد: درآمد زایی و واگذاری اماکن برای بهره برداری بهینه از فضای آموزشی غیرقابل استفاده از اولویت‌های برنامه آموزشی و از تعهدات مراکز است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان در ادامه این جلسه بر استهلاک و تسویه حساب تنخواه گردان، ارتقای بهره وری مربیان، تشکیل جلسات مستمر شورای مهارت، نشست هم اندیشی با کارکنان و مربیان، بازنگری قراردادهای آموزشی و واگذاری، ساماندهی و تعیین تکلیف تجهیزات و اموال غیرقابل استفاده کارگاهی، جذب حامی برای اجرای مسابقات ملی مهارت، کنترل حامل‌های انرژی تاکید کرد.