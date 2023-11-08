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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۶

تیروکمان قهرمانی آسیا؛

کمانداران کامپوند ایران حذف شدند

کمانداران کامپوند ایران حذف شدند

چهار کماندار کامپوند ایران در مرحله حذفی مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا با شکست برابر حریفان خود از دور رقابت ها کنار رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در تایلند، کمانداران کشورمان در مرحله حذفی به مصاف رقبای خود رفتند.

محمدصالح پالیزبان در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات کامپوند، مقابل نماینده کره‌جنوبی پس از تساوی ۱۴۷-۱۴۷ در تیر طلایی موفق به شکست این حریف شد. وی در یک چهارم نهایی مقابل کمانداری از کره‌جنوبی با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۴۴ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

آرمین پاکزاد در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات کامپوند، مقابل نماینده هند با نتیجه ۱۴۹ بر ۱۴۵ شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

فائز محمدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات ریکرو، مقابل نماینده کره‌جنوبی با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

مهتا عبدالهی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات ریکرو، مقابل نماینده چین تایپه با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

کد مطلب 5933386

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