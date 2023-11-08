به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های تیروکمان قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد، دیدارهای تیمی ریکرو بانوان و کامپوند مردان برگزار شد.

در این بخش از مسابقات تیم ریکرو بانوان ایران با ترکیب یسنا پورماهانی، مبینا فلاح و مهتا عبدالهی پس از استراحت در دور نخست، در یک هشتم نهایی به مصاف تیم اندونزی رفت و با نتیجه 5 بر 4 شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

تیم کامپوند مردان ایران هم با ترکیب محمدصالح پالیزبان، آرمین پاکزاد و میلاد رشیدی پس از استراحت در دور نخست، در یک چهارم نهایی به مصاف تیم چین تایپه رفت و با نتیجه 233 بر 220 شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.