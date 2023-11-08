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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

تیر و کمان قهرمانی آسیا؛

تیم‌های ریکرو بانوان و کامپوند مردان حذف شدند

تیم‌های ریکرو بانوان و کامپوند مردان حذف شدند

تیم‌های ریکرو بانوان و کامپوند مردان با شکست در نخستین دیدارهای خود از صعود به مراحل بالاتر بازماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های تیروکمان قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد، دیدارهای تیمی ریکرو بانوان و کامپوند مردان برگزار شد.

در این بخش از مسابقات تیم ریکرو بانوان ایران با ترکیب یسنا پورماهانی، مبینا فلاح و مهتا عبدالهی پس از استراحت در دور نخست، در یک هشتم نهایی به مصاف تیم اندونزی رفت و با نتیجه 5 بر 4 شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

تیم کامپوند مردان ایران هم با ترکیب محمدصالح پالیزبان، آرمین پاکزاد و میلاد رشیدی پس از استراحت در دور نخست، در یک چهارم نهایی به مصاف تیم چین تایپه رفت و با نتیجه 233 بر 220 شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

کد مطلب 5933591

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