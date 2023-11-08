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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

وصول ۹۱.۴ درصدی چک‌های مبادله‌شده در شهریور

وصول ۹۱.۴ درصدی چک‌های مبادله‌شده در شهریور

از آبان ماه سال ۱۴۰۱ که محصول چک الکترونیک معرفی شده تاکنون بیش از ۴۰ هزار مشتری اقدام به اخذ چک الکترونیک کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش وصول چک‌های مبادله‌شده به ۹۱.۴ درصد در شهریورماه بر اساس آمار چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴,۷۲۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۶.۹ درصد و از نظر مبلغ، ۴.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

طی شهریورماه ۱۴۰۲، ۹۱.۴ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۷.۱ درصد است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مرداد ماه سال ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۰.۹ درصد و ۸۶.۷ درصد بوده است.

مشتریان چک الکترونیک به ۴۰ هزار نفر رسید

از آبان ماه سال ۱۴۰۱ که محصول چک الکترونیک معرفی شده تاکنون بیش از ۴۰ هزار مشتری اقدام به اخذ چک الکترونیک کرده‌اند.

همچنین بالغ بر ۱۴۰ هزار فقره چک الکترونیک تاکنون صادر شده که از این تعداد، ۸۸ درصد آن، سررسید و وصول شده و مابقی آن در گردش قرار گرفته و سررسید نشده است.

کد مطلب 5933662

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