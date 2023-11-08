به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست با سید حسین حسینی رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه ۱۴ هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در دست احداث داریم، اظهارداشت: بعضی از اراضی این طرح‌ها دارای معارضینی است که باید با جلب رضایت همه طرف‌ها هر چه سریع‌تر بتوانیم آن‌ها را رفع کنیم تا مزارع جدید نیز ظرف سال آینده به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: در استان هرمزگان ۲۰۶ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری به پروژه‌های پیشران اختصاص داده‌ایم که از این میان ۷۰ میلیارد تومان فقط به تولید بچه‌ماهی تخصیص یافته است تا از این طریق سود تسهیلات فعالان این حوزه به حداقل برسد و بتوانیم کل زنجیره پرورش آبزیان را در استان داشته باشیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به دستور رئیس جمهور در سفر به هرمزگان مبنی بر ساماندهی شناورهای صیادی، عنوان‌کرد: بخش زیادی از این طرح انجام شده و ان‌شاالله تا سفر دوم ریاست جمهوری به پایان خواهد رسید.

دوستی، عنوان‌کرد: طرح‌های ماهی در قفس از سال ۸۴ در استان آغاز شد و تا سال ۱۴۰۰ قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم کلیه ظرفیت تولید ماهی در این بخش حدود ۴ هزار تن بود اما در دولت سیزدهم بیش از این میزان معادل هشت هزار تن ظرفیت جدید ایجاد شده است.

دوستی با اشاره به امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه آموزش‌های مهارت‌محور، ادامه داد: تاکنون ۲۸ هنرستان تخصصی در استان راه‌اندازی کرده‌ایم که یکی از هنرستان‌های ما در رشته شیلات فعال است و ما به کلاس دوازدهمی‌های این هنرستان دیپلم تخصصی شیلات اعطا می‌کنیم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت زیست کارکنان در شیلات، گفت: اگر این مهم محقق شود کار در حوزه شیلات مانند اشتغال در صنایع به ارزش تبدیل خواهد شد و نیروهای بومی و ایرانی نیز رغبت بیشتری برای اشتغال در این حوزه پیدا خواهند کرد.