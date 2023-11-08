بهره برداری از معدن تیتانیوم کهنوج پس از ربع قرن وقفه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موثقی نیا صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این معدن گفت: این معدن ۲۵ سال نیمه تمام مانده بود که امروز شاهد بهره برداری آن هستیم.

وی ادامه داد: معدن تیتانیوم شهرستان کهنوج در جنوب استان کرمان با ذخیره قطعی ۱۵۰ میلیون تن در حالی به بهره‌برداری رسید که ۲۵ سال نیمه تمام مانده بود و باعث اشتغالزایی ۵۰۰ نفر شد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود از این معدن سالانه ۲ میلیون تن سنگ و خاک برداشت و ۱۳۰ هزار تن کنسانتره اکسید تیتانیوم تولید شود که با این حجم اولین کارخانه کشور خواهد بود زیرا بخش‌های خصوصی دیگر با ظرفیت کمتری در حال فعالیت هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اراده ما بر این است که تولیدات به کنسانتره محدود نشود و تلاش می‌کنیم با کمک متخصصان و کارشناسان داخلی تجهیزات مربوط به حلقه‌های بعدی را هم در این کارخانه در سال‌های بعد احداث کنیم.

موثقی نیا اضافه کرد: پیش بینی می‌کنیم با همکاری پیمانکاران خصوصی تا اواخر امسال کارخانه تیتانیوم این معدن که در حال ساخت است هم به بهره برداری برسد.