فقر در جامعه قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان در نشست سراسری اعضای شبکه آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان با انتقاد از سیاست تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی‌های سیستم اداری کشور اظهار کرد: تمرکزگرایی بالاترین آفت برای سیستم اداری ما است و ما برای پرهیز از این آفت در بنیاد مستضعفان، قرار است این بار با نگاهی از پایین به بالا، شناختی جامع از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناطق و محرومین و همچنین نیازهای آنها کسب کنیم و بر اساس همین استعدادها و ظرفیت‌ها، برای پاسخگویی به نیازهای این مناطق، تحولی بزرگ را با هدف رسیدن به شرایطی قابل اطمینان رقم بزنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان، سرمایه معنوی بنیاد را بزرگترین سرمایه موجود برشمرد و افزود: امروز بنیاد دارای یک اعتبار و اعتماد در مناطق محروم کشور است و ما برای تقویت این سرمایه معنوی، باید اطمینان پیدا کنیم که ورود ما به هر منطقه محروم، فردایی بهتر را برای آن منطقه و ساکنان آن رقم می‌زند. این یعنی امیدآفرینی که موتور محرک است.

وی خاطرنشان کرد: این تصور که تنها با «پول و حضور فیزیکی» ما در مناطق محروم کشور، قادر به متحول کردن این مناطق هستیم، یک اشتباه بزرگ است چرا که هم مطالبات فزاینده است و هم منابع، محدود؛ لذا حضور ما در مناطق محروم باید نقشی اهرمی برای پای کار آوردن ظرفیت‌های دولتی، خیرین، علاقمندان و مردم داشته باشد تا با تجمیع قوا، بتوانیم تحول در مناطق محروم را رقم بزنیم.

دهقان با تاکید بر لزوم هویت بخشی و سهم‌دهی به ساکنان مناطق محروم در اجرای مأموریت‌های محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان گفت: ما باید چتری بشویم تا همه کسانی که ذیل این هدف مقدس می‌خواهند کار کنند، گردهم آیند. لذا اگر به‌دنبال متوقف کردن چرخه فقر در مناطق محروم هستیم، باید به انسان‌ها توجه کنیم و لازم است برنامه‌های فردی و اجتماعی توأمان را برای توانمندسازی محرومان مدنظر قرار دهیم.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه خداوند متعال استعداد و منابع رشد را در هر انسان و منطقه‌ای قرار داده است افزود: نباید فراموش کنیم خداوند تا آخر زمان برای زمین و هر جغرافیایی در آن، منابعی را قرار داده است و اگر جز این باشد باید در حکمت الهی، خالق بودن خداوند و عدالت خداوند شک کرد؛ البته ممکن است صورت و شکل منابع در طول زمان تغییر کرده باشد؛ یعنی مثلاً زمانی در منطقه‌ای منابع آبی وجود داشته ولی امروز از این منابع آبی بی‌بهره است ولی آیا جز آب، منابع دیگری در این منطقه وجود ندارد که قابل احیا و استفاده باشد؟ حتماً هست. یا آیا در این مناطق انسان‌های مستعدی وجود ندارند که بتوانند رشد کنند و زمینه رشد خود و دیگران را فراهم کنند؟ حتماً وجود دارند. این یعنی خداوند هیچ مخلوقی را بدون استعداد و بدون توان پذیرفتن نقشی در تکامل هستی خلق نکرده و اگر این موضوع را نپذیریم باید بگوییم نعوذبالله خداوند کاری عبث کرده است.

وی ادامه داد: ما باید کمک کنیم با غبارروبی و لایه برداری، این جوهره و استعداد را آشکار کنیم و با بکارگیری این جوهره و استعداد، زمینه رشد خود و جامعه را فراهم کنیم.

دهقان با اشاره به آمایش و مدنظر قرار دادن اقلیم و جغرافیا، منابع، استعدادهای انسانی در مأموریت‌های محرومیت‌زدایی گفت: باید بتوانیم ترکیبی معنادار از این موارد استخراج کنیم و بتوانیم از برخی از این عناصر به عنوان یک اهرم بهره بگیریم. لذا اولین نکته مورد توجه ما باید شناسایی استعدادهای انسانی موجود و سرمایه‌گذاری برای رشد و تعالی آنها باشد و در ادامه، درگیر کردن این استعدادها با مأموریت‌های ما مد نظر قرار گیرد.

رئیس بنیاد مستضعفان ایجاد حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری در مناطق محروم را از دیگر اولویت‌های حوزه محرومیت‌زدایی برشمرد و افزود: اهالی هر یک از مناطق باید در ارائه خدمات ما مشارکت داشته باشند و حس مالکیت و مسئولیت در کارها باید در تک تک افراد مناطق ایجاد شود و حتی گروه‌های جهادی که در مناطق محروم حضور دارند نباید به جای ساکنان این مناطق کار کنند، بلکه نقش آنها این است که مردم این مناطق را برای کار و تلاش و رسیدن به شرایط پایدار، توانمند کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما امروز وظیفه داریم از بالاترین سطوح فناوری که امروز می‌تواند در خدمت فعالیت‌های ما باشد استفاده کنیم و ما مواردی از این دست را حتی در حوزه آموزش رزمندگان در دوره دفاع مقدس تجربه کردیم؛ لذا باید حضور فیزیکی‌مان را بر فضای نرم‌افزاری و هوش مصنوعی سوار کنیم و چند مرکز قوی برای ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی و … با بهره‌مندی از بهترین متخصصین به ساکنان مناطق محروم راه‌اندازی کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان «ارتقای بازدهی در ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها» در روش‌های فناورانه را از مهمترین مزیت‌های این روش در مقابل روش‌های سنتی دانست و افزود: ما ضمن حضور فیزیکی، باید سیستم‌های پشتیبان و نظاماتی را برای دسترسی بهتر و ارائه خدمات مطلوب‌تر به محرومان راه‌اندازی کنیم.

دهقان با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای رشد دادن استعدادهای جوانان در مناطق محروم کشور گفت: ما اینگونه فکر می‌کنیم که بتوانیم در سنوات آتی، عمده رتبه‌های برتر زیر ۱۰۰۰ کنکور، از بچه‌های مناطق محروم کشور باشند و این یک هدف قابل تحقق است.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای زنده کردن فعل خواستن در محرومان گفت: یکی از پیامدهای فقر، فرورفتگی و پذیرش فقر در محرومان است و ما باید این پذیرش را نکوهش کنیم نه تقدیر؛ ما در برابر این محرومان مسئولیم و پذیرش فقر در جامعه چه از سوی محرومان و چه از سوی مسئولان، قابل قبول نیست.

رئیس بنیاد مستضعفان خطاب به دبیران مناطق پیشرفت و آبادانی بنیاد گفت: ما یقین داریم که با کمک هم می‌توانیم تحول و انقلابی را در خدمت‌رسانی به محرومان و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم کشور ایجاد کنیم.