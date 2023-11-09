به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با اذعان به توان موشکی جنبش حزب الله لبنان در هدف قرار دادن ناوهای رزمی آمریکا از دستیابی نیروهای مقاومت لبنانی به موشکهای قدرتمند «یاخونت» خبر داد.
بر پایه این گزارش، این موشکها ۳۰۰ کیلومتر برد دارد و بر ضد ناوها و ناوچهها استفاده میشود.
در همین ارتباط، دو منبع آگاه روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند: حزبالله لبنان تواناییهای موشکی خود علیه کشتیها را به شدت افزایش داده و خصوصاً به موشکهای ضد کشتی «یاخونت»، ساخت روسیه با برد ۳۰۰ کیلومتر مجهز شده است.
رویترز میافزاید سالهاست گزارشهایی از دریافت این موشکها توسط حزبالله از سوریه منتشر میشود. روسیه حدود یک دهه پیش این موشکها را به دولت بشار اسد تحویل داده بود.
حسن نصرالله در سخنرانی روز جمعه خود گفته بود که استقرار ناوهای جنگی آمریکا در دریای مدیترانه «ما را نمیترسانند و نخواهند ترساند.»
او گفت: «ما برای مقابله با ناوگانهایی که با آن ما را تهدید میکنید، آماده شدهایم.»
سه مقام فعلی و یک مقام سابق آمریکایی نیز به رویترز گفتهاند، حزبالله همچنین خود مجموعه چشمگیری از تسلیحات، از جمله موشکهای ضد کشتی تولید کرده است.
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