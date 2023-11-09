به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عظمایی صبح امروز در دیدار با هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر به وجود افراد پرانگیزه و پرانرژی در زمینه صنعت و تولید نیاز داریم؛ افزود: اعضای این نهاد آسیب شناسی وضعیت موجود و آینده پژوهی برای ترسیم نقشه راه مناسب توسعه صنعتی و تجاری استان را آغاز کند.

وی ادامه داد: رویکردهای اقتصادی در حال تغییر است و جوانان با روحیه ارزشمند جوانی می‌توانند در شناسایی چالش‌ها و یافتن راه حل مؤثر نقش ایفا کنند.

وی همچنین به مدیران خانه صنعت، معدن و تجارت استان مأموریت داد تا بستر لازم برای بهره مندی از ظرفیت صاحبان صنایع جوان که عضو مجموعه خانه صمت جوانان هستند را فراهم کند.

عظمایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اغلب اعضای خانه صمت جوانان از بدنه صنعت و تولید هستند گفت: همه این اعضا باید در کنار علم و دانش، عملگرایی را بصورت متعالی محقق کنند و آماده‌ایم میدان عمل لازم را فراهم کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اقدامات گزارش شده از سوی هیئت مدیره خانه صمت جوان را ارزشمند دانست و اضافه کرد: در این میان نقش آفرینی در زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه نیز قابل توجه است.

وی در پایان توصیه کرد: اعضای هیأت مدیران این نهاد تازه تأسیس، از تعدد و جزیره‌ای بودن اهداف خود پرهیز کنند.

عظمایی تصریح کرد: نگاه علمی و منطقی به موضوع سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است و صاحبان صنایع و تولید می‌توانند بهترین راهکارهای هموارسازی عرصه سرمایه‌گذاری خارجی را به مسئولان اعلام کنند.