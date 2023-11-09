۲۵ تن شکر قاچاق در الیگودرز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران ایست و بازرسی «خمه» شهرستان الیگودرز در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از کامیون توقیفی مقدار ۲۵ تن شکر قاچاق و فاقد مجوز به ارزش هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف و دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سردار الهی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً با شماره‌تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.