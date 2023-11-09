نخستین مسابقه مشاعره کتابخانه های عمومی گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه ویژه برنامه ترنم باران و نخستین محفل مشاعره اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان امروز پنجشنبه با همکاری مشترک محفل ادبی دکتر معین کتابخانه های عمومی گیلان، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان و جمعی از شعرای برجسته استان در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزار شد.

«یاسر تقوی» مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در این نشست فرهنگی که در آستانه فرا رسیدن سی و یکمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار شد گفت: برگزاری این محفل شعرخوانی و مسابقه مشاعره میان شعرای برجسته گیلان به عنوان نخستین برنامه شاخص هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان پیوند میان کتاب و شعر را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.

تقوی با بیان اینکه توجه به موضوع شعر و دغدغه‌های شعرا از تکالیف مجموعه کتابخانه های عمومی استان است، افزود: موضوع شعر و توجه به عرصه ادبیات از برنامه‌های مهم این مجموعه با تشکیل محفل ادبی دکتر معین بوده است.

در این محفل شعرخوانی همچنین جواد پیشنماز، مرضیه شمسی پرشکوه، مریم پیله ور، مهدی حقگو، فرناز طایفه، فاطمه رابونیک، زینب امینی، فرزانه صمیمی، زهرا غلامی، هاجر خسروی، مائده پولادوند و جواد جعفرنیا بعنوان ۱۲ شاعر برجسته گیلان با یکدیرگر به رقابت پرداختند که در پایان جواد پیشنماز، مرضیه شمسی پرشکوه و مریم پیله ور ۳ شاعر با بیشترین اطلاعات شعرخوانی برگزیده این دوره محفل مشاعره ترنم باران شدند.

گفتنی است، مرضیه شمسی پرشکوه کتابدار کتابخانه عموم کودکان باران رشت و از شعرای گیلانی است که کتاب شعر (دوشنبه اول اردیبهشت) از آثار این کتابدار است.

همچنین جواد پیشنماز و مریم پیله ور نیز از شعرای جوان و برجسته گیلان و عضو محفل ادبی دکتر معین اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان هستند.

مرحله دوم محفل مشاعره ترنم باران روز پنجشنبه ۲۵ آبان با رقابت میان دانش آموزان مدارس استان گیلان برگزار می‌شود.