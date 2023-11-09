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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹

نجباء: هیچ راه‌حل سیاسی با اشغالگران آمریکایی در عراق وجود ندارد

نجباء: هیچ راه‌حل سیاسی با اشغالگران آمریکایی در عراق وجود ندارد

دبیرکل جنبش نجباء عراق با اشاره به اینکه تنها راه‌حل مشکلات عراق ریشه‌کن کردن اشغالگری آمریکا است، تأکید کرد که هر کسی به راه‌حل‌های سیاسی مقابل اشغالگران و متجاوزان فکر می‌کند، متوهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نُجَباء عراق با اشاره به اینکه هیچ راه حل سیاسی با اشغالگران آمریکا در عراق وجود ندارد و تهدیدهای آنها هیچ فایده‌ای ندارد، تأکید کرد که مقاومت اسلامی عراق متوقف نشده و با اشغالگران سازش نمی‌کند و هرگز از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

الکعبی افزود: هرکسی فکر می‌کند راه‌حل‌های سیاسی می‌تواند کارساز باشد، متوهم است و علاج همه مشکلات، ریشه‌کنی کامل اشغالگران آمریکایی از عراق است تا کشور ما از آرامش برخوردار شود و از توطئه‌ها و نزاع‌ها رهایی یابد.

وی همچنین از کسانی که به راه حل‌های سیاسی مقابل اشغالگران و متجاوزان می‌اندیشند، خواست چشمان خود را به خوبی باز کنند و جنایت آمریکایی-صهیونیستی در غزه، کشتار کودکان و غیرنظامیان و محاصره و گرسنگی دادن به آنها و نقض آشکار حقوق بشر را ببینند.

دبیرکل جنبش نُجَباء پیشتر اعلام کرده بود که «مقاومت اسلامی عراق تصمیم به آزادسازی نظامی عراق گرفته و این مسئله قطعی شده و آنچه در راه است بزرگ‌تر است».

این در حالی است که مقاومت اسلامی عراق به هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه با موشک و پهپاد ادامه می‌دهد که منجر به وارد آمدن تلفات و خسارات مستقیم به اشغالگران می‌شود.

کد مطلب 5934643

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