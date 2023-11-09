به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نُجَباء عراق با اشاره به اینکه هیچ راه حل سیاسی با اشغالگران آمریکا در عراق وجود ندارد و تهدیدهای آنها هیچ فایده‌ای ندارد، تأکید کرد که مقاومت اسلامی عراق متوقف نشده و با اشغالگران سازش نمی‌کند و هرگز از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

الکعبی افزود: هرکسی فکر می‌کند راه‌حل‌های سیاسی می‌تواند کارساز باشد، متوهم است و علاج همه مشکلات، ریشه‌کنی کامل اشغالگران آمریکایی از عراق است تا کشور ما از آرامش برخوردار شود و از توطئه‌ها و نزاع‌ها رهایی یابد.

وی همچنین از کسانی که به راه حل‌های سیاسی مقابل اشغالگران و متجاوزان می‌اندیشند، خواست چشمان خود را به خوبی باز کنند و جنایت آمریکایی-صهیونیستی در غزه، کشتار کودکان و غیرنظامیان و محاصره و گرسنگی دادن به آنها و نقض آشکار حقوق بشر را ببینند.

دبیرکل جنبش نُجَباء پیشتر اعلام کرده بود که «مقاومت اسلامی عراق تصمیم به آزادسازی نظامی عراق گرفته و این مسئله قطعی شده و آنچه در راه است بزرگ‌تر است».

این در حالی است که مقاومت اسلامی عراق به هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه با موشک و پهپاد ادامه می‌دهد که منجر به وارد آمدن تلفات و خسارات مستقیم به اشغالگران می‌شود.