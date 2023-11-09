به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب الله شعبانی امروز در همایش کتاب من، اهدا و توزیع ۵۰۰ کتابخانه شخصی و بیش از ۱۵ هزار جلد کتاب به دانش آموزان ایتام، با تقدیر از اقدامات مؤسسه شهید مدنی، اظهار داشت: خانواده آقای حجازی ظرفیتهای خوبی داشته و دارند و این ظرفیتها را برای ایتام و خدمت به محرومان به درستی هزینه کردهاند.
وی افزود: خیلی از افراد ظرفیتهایی دارند و میتوانند خدمت رسانی کنند، در حالی که این ظرفیتها را در جای دیگر هزینه میکنند، اما خانواده آقای حجازی و مؤسسه دارالایتام مهدیه ظرفیتهای خوبی در عرصه خدمت رسانی به مردم و مرحومان دارند.
امام جمعه همدان، با بیان اینکه نیم قرن خدمت رسانی به کسانی که مورد سفارش حضرت امیر (ع) بودند از افتخارات این مؤسسه است، اظهار کرد: امروز شما به وصیت حضرت امیر (ع) نسبت به ایتام عمل میکنید و این بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اجرای طرح کتاب من، با تأکید بر اینکه این اقدام مناسب و متفاوتی است که در حال انجام است، خاطرنشان کرد: میتوان گفت بهترین لحظات یک انسان زمانی است که به مطالعه کتاب مشغول است و به بیان دیگر نه جسم را فربه میکند که اندیشه را ارتقا میبخشد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان، تصریح کرد: به طور عادی سن و جسم انسان رشد میکند، اما مهم آن است که بدانیم فکر و اندیشه ما بدون همراهی با کتاب رشد پیدا نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه همراهی با کتاب باعث میشود انسان بزرگتر اندیشه کند، گفت: اگر جامعهای آن طور که باید با کتاب ارتباط نداشته باشد، آن جامعه کوچک باقی خواهد ماند.
شعبانی، با بیان اینکه بسیاری از گرفتاریها به خاطر ارتباط کم با کتاب، علم و اندیشه است، خاطرنشان کرد: پویش کتاب من، کار متفاوت و زیبایی است که باید در کنار توجه به مسائل دنیوی، نسبت به ارتقا اندیشه کودکان نیز برنامه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه امروز ارتباط با کتاب کمتر شده است، یادآور شد: با وجود فضای مجازی، تقویت ارتباط بین نسل جوان با کتاب و کتاب خوانی یک ضرورت است، البته کتب باید متناسب با شرایط سنی کودکان باشد.
