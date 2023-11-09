به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر پنجشنبه در دیدار با محمد رضا موثق نیا مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به چشم انداز صنعت فولاد در هرمزگان، اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که برای ما در استان حائز اهمیت است پایداری تولید است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در تامین انرژی صنایع، تاکیدکرد: امکان جایگزینی گاز طبیعی با هیدروژن مازاد برخی واحدها، یکی از مسائل مورد تاکید در استان هرمزگان است که همکاری سازمان ایمیدرو را میطلبد.
نماینده عالی دولت با اشاره به طرحهای توسعهای منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس و منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان، عنوانکرد: تسریع در انجام پروژههای زیرساختی جهت ترغیب بیشتر سرمایهگذاران از دیگر مسائل مورد انتظار است.
دوستی، با اشاره به انتظار رهبر معظم انقلاب برای تحقق رشد تولید، اضافهکرد: زنجیره تولید فولاد و آلومینیوم استان، پتانسیل افزایش تولید را دارد و لازم است سازمان ایمیدرو نیز در کنار برنامه استان، برنامهای برای تنوع بخشی به تولیدات فولادی و آلومینیومی در استان داشته باشد تا بتوان بدینوسیله نهادههای اصلی ساخت صنایع دریایی و بهویژه کشتیسازی را در درون استان تامین کرد.
وی همچنین بر فعالسازی معادن اکتشاف شده توسط سازمان زمینشناسی تاکیدکرد و گفت: با محوریت ایمیدرو میتوان ظرفیتهای معدنی جدید استان را نیز فعال کرد و تولید و فرآوری محصولات را در دستور کار قرار داد.
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