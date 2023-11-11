تنش آبی در روستاهای خوی/مصرف منابع آبی مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم علی نژاد عصر شنبه در جلسه شورای اداری خوی بر صرفه جویی مصرف آب در بخش کشاورزی و شرب با توجه به کاهش بارندگی تاکید کرد و افزود: در روستاها و سطح شهر، تنش آبی داریم، ضروری است، فرهنگسازی لازم برای استفاده بهینه از آب انجام شود.
فرماندار خوی با تاکید بر اینکه ضروری است مشکلات شهرستان احصاء و در راستای رفع آنها تلاش شود، از وضعیت ترمینال خوی انتقاد کرد و افزود: ضروری است مدیریت ترمینال نسبت به حل مشکلات موجود اقدام کند.
وی با بیان اینکه بخشداران باید به وظایف خود با تمام وجود عمل کنند، ادامه داد: مشکلات مناطق و بخشها باید در منطقه خودشان توسط بخشدار بهعنوان نماینده دولت با همکاری شوراها و دهیاران حل و فصل شود.
فرماندار خوی افزود: رؤسای ادارهها نیازها را احصاء کنند تا در تخصیص بودجه بتوانند اعتبارات لازم را کسب کنند..
وی نبودن هماهنگی و موازیکاری را از دیگر مشکلات ادارهها دانست و گفت: باید با ایثارگری و گذشت از پس سوءمدیریتها برآییم.
علینژاد بیان کرد: رسانهها و خبرنگاران خوی با رصد مسائل و موضوعهای روز درصدد حل مشکلات مردم و جامعهاند؛ ادارهها ارتباطشان با رسانه و خبرنگاران را بهتر و بیشتر کنند.
فرماندار خوی با گلایه کردن از وضعیت نان در خوی، اظهار کرد: مسئولان مربوط به وظایف خود دقیقاً عمل کنند تا بیش از این شاهد مشکلات مردم در بخش نان نباشیم.
علی نژاد خواستار معرفی مفاخر و مشاهیر و ظرفیتهای خوی شد و افزود: با همکاری و همافزایی، باید روستاها و شهر خوی برای گردشگران و مسافران معرفی شود.
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