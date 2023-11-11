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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۸

فرماندار خوی:

تنش آبی در روستاهای خوی/مصرف منابع آبی مدیریت شود

تنش آبی در روستاهای خوی/مصرف منابع آبی مدیریت شود

ارومیه - فرماندار خوی با بیان اینکه در روستاها و سطح شهر، تنش آبی داریم، گفت: ضروری است، فرهنگ‌سازی لازم برای استفاده بهینه از آب انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم علی نژاد عصر شنبه در جلسه شورای اداری خوی بر صرفه جویی مصرف آب در بخش کشاورزی و شرب با توجه به کاهش بارندگی تاکید کرد و افزود: در روستاها و سطح شهر، تنش آبی داریم، ضروری است، فرهنگ‌سازی لازم برای استفاده بهینه از آب انجام شود.

فرماندار خوی با تاکید بر اینکه ضروری است مشکلات شهرستان احصاء و در راستای رفع آنها تلاش شود، از وضعیت ترمینال خوی انتقاد کرد و افزود: ضروری است مدیریت ترمینال نسبت به حل مشکلات موجود اقدام کند.

وی با بیان اینکه بخشداران باید به وظایف خود با تمام وجود عمل کنند، ادامه داد: مشکلات مناطق و بخش‌ها باید در منطقه خودشان توسط بخشدار به‌عنوان نماینده دولت با همکاری شوراها و دهیاران حل و فصل شود.

فرماندار خوی افزود: رؤسای اداره‌ها نیازها را احصاء کنند تا در تخصیص بودجه بتوانند اعتبارات لازم را کسب کنند..

وی نبودن هماهنگی و موازی‌کاری را از دیگر مشکلات اداره‌ها دانست و گفت: باید با ایثارگری و گذشت از پس سوءمدیریت‌ها برآییم.

علی‌نژاد بیان کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران خوی با رصد مسائل و موضوع‌های روز درصدد حل مشکلات مردم و جامعه‌اند؛ اداره‌ها ارتباط‌شان با رسانه و خبرنگاران را بهتر و بیشتر کنند.

فرماندار خوی با گلایه کردن از وضعیت نان در خوی، اظهار کرد: مسئولان مربوط به وظایف خود دقیقاً عمل کنند تا بیش از این شاهد مشکلات مردم در بخش نان نباشیم.

علی نژاد خواستار معرفی مفاخر و مشاهیر و ظرفیت‌های خوی شد و افزود: با همکاری و هم‌افزایی، باید روستاها و شهر خوی برای گردشگران و مسافران معرفی شود.

کد مطلب 5935598

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