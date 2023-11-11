  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

قهرمان مسابقات هاکی چمنی پیشکسوتان کشور مشخص شد

قهرمان مسابقات هاکی چمنی پیشکسوتان کشور مشخص شد

مسابقات هاکی چمنی پیشکسوتان کشور با قهرمانی کرمانشاه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی در روز پایانی این مسابقات که به میربانی استان کرمانشاه و با حضور بهرام قدیمی ریاست فدراسیون هاکی و حاتمی مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه و اردلانی رئیس هیات هاکی استان برگزار شد ، تیم میزبان با غلبه بر تیم اصفهان در ضربات شوت اوت ، قهرمان مسابقات شد و اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت.

در دیدار رده بندی نیز تیم استان گیلان با نتیجه ۴ بر یک مقابل آذربایجان غربی به پیروزی رسید و جایگاه سوم مسابقات را کسب کرد و آذربایجان غربی چهارم شد. تیم سمنان (امیرسامان گلستانی) نیز با غلبه ۶ بر ۳ مقابل فارس جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

در پایان تیم های برتر جام و مدال خود را از دستان بهرام قدیمی ریاست فدراسیون و آقای حاتمی مدیرکل ورزش و جوانان استان دریافت کردند. این دوره از مسابقات برای نخستین بار در تاریخ هاکی کشور برگزار شد.

کد مطلب 5935647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها