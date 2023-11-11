قهرمان مسابقات هاکی چمنی پیشکسوتان کشور مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی در روز پایانی این مسابقات که به میربانی استان کرمانشاه و با حضور بهرام قدیمی ریاست فدراسیون هاکی و حاتمی مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه و اردلانی رئیس هیات هاکی استان برگزار شد ، تیم میزبان با غلبه بر تیم اصفهان در ضربات شوت اوت ، قهرمان مسابقات شد و اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت.

در دیدار رده بندی نیز تیم استان گیلان با نتیجه ۴ بر یک مقابل آذربایجان غربی به پیروزی رسید و جایگاه سوم مسابقات را کسب کرد و آذربایجان غربی چهارم شد. تیم سمنان (امیرسامان گلستانی) نیز با غلبه ۶ بر ۳ مقابل فارس جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

در پایان تیم های برتر جام و مدال خود را از دستان بهرام قدیمی ریاست فدراسیون و آقای حاتمی مدیرکل ورزش و جوانان استان دریافت کردند. این دوره از مسابقات برای نخستین بار در تاریخ هاکی کشور برگزار شد.