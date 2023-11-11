تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال هفت نفره آسیا و اقیانوسیه امروز شنبه میان دو تیم ایران و استرالیا برگزار شد. در این دیدار تیم ملی ایران با دو گل مسلم محرابیان و عباس ترابی و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با کسب عنوان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه سهمیه حضور در جام جهانی اسپانیا را هم به دست آورد.

تیم ملی فوتبال بدون باخت و با برتری برابر تیم‌های ژاپن، استرالیا، تایلند و هند به فینال مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه راه یافته بود.

در دیدار رده بندی هم ژاپن با سه گل تایلند را شکست داد و در جایگاه سوم قرار گرفت.