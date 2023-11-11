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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با برتری برابر استرالیا به عنوان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال هفت نفره آسیا و اقیانوسیه امروز شنبه میان دو تیم ایران و استرالیا برگزار شد. در این دیدار تیم ملی ایران با دو گل مسلم محرابیان و عباس ترابی و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با کسب عنوان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه سهمیه حضور در جام جهانی اسپانیا را هم به دست آورد.

تیم ملی فوتبال بدون باخت و با برتری برابر تیم‌های ژاپن، استرالیا، تایلند و هند به فینال مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه راه یافته بود.

در دیدار رده بندی هم ژاپن با سه گل تایلند را شکست داد و در جایگاه سوم قرار گرفت.

کد مطلب 5935812

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