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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۵

دریافت وام قرض الحسنه مهربانی ملی با احتساب میانگین کارکرد حساب

دریافت وام قرض الحسنه مهربانی ملی با احتساب میانگین کارکرد حساب

متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه بانک ملی ایران در طرح«مهربانی ملی» می توانند با میانگین کارکرد حساب و ضامن معتبر تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان (سه میلیارد ریال) وام دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه (اشخاص حقیقی و حقوقی) به صورت حضوری در شعب بانک و به صورت غیر حضوری از طریق سامانه بام و با ارائه یک ضامن معتبر برای دریافت این وام اقدام کنند.

این طرح امتیازی است و با احتساب میانگین کارکرد حساب از یک تا ۱۲ ماه سپرده گذاری، امکان دریافت این وام با کارمزد ۴ درصد و با بازپرداخت شش تا ۶۰ ماهه برای متقاضیان فراهم است.

لازم به ذکر است، متقاضیان این وام در صورت تمایل به افتتاح حساب به صورت غیر حضوری می‌توانند با وارد شدن به سامانه بام قسمت خدمات حساب - افتتاح حساب – نوع حساب (قرض الحسنه / مهربانی) را انتخاب و نسبت به افتتاح این حساب اقدام کنند و از مزایای این طرح بهره مند شوند.

کد مطلب 5935900

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    نظرات

    • احمد کرموند IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      4 0
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      آقایان وروسای محترم بانک ملی شما هنوز وام‌های صدتومنی که پرونده های مشتریان تکمیل شده پرداخت نکرده اید با گاها دریک ماه پنج روز واریز می‌کنید بعد ناگهانی واریز وامها و متوقف میکنید دلبخواهی کارمیکنید
    • عزیزی IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      3 0
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      فقط به نفع خودتون کارمیکنید به فکر مردم نیستید الکی مردم رودلخوش این چرندیات نکنید خواهشا
    • محمد IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      3 0
      پاسخ
      شما فقط حرف زدن بلدین عمل ۰ بعدشم سپرده گذاری و منطزرموندن تا چندماه تا یه وام بدین بدرد کی میخوره دیگه وام فوری بدون سپرده بدین اگه قبله شما راسته فقط حرف .زر مفت .از درد مردم خبرندارید .من ۵۰تومن وام میخوام نمیدن هی ضامن و مدارک گیرالکی .طرف بدهی داره چک برگشتی داره بدهکاره میخواد وام بگیره هم نمی
    • hamun IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      1 0
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      سلام کاملاٌ درست تشخیص دادید که برای چذب مشتری نیاز به پرداخت وام مناسب و مردم پسنده اما متاسفانه با توجه به دریافت یارانه و تضمین پرداخت اقساط به دنبال ضامن هستید و این بی توجهی باعث دافعه مشتری خواهد شد. این نیست که اعتبار نداشته باشیم ( اعتبار من A است ) ولی اهل رو زدن به کسی نیستیم. باتشکر
    • فاطمه حیدری IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      1 0
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      درخواست وام
    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 0
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      وام همه جا میدن ولی وقتی میری بگیری پدر آدمو در میارن دوتاضامن میخان که همون جور کردنش از همه سخت تره اگه راست میگی وام بده بدون ضامن یا باضمانت یارانه
    • ابوذرهوشمندی UA ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشمندم به من این وام پرداخت کنید تاگره ای اززندگیم بازبشه
    • ابوذرهوشمندی UA ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشمندم به من این وام پرداخت کنید تاگره ای اززندگیم بازبشه
    • مریم US ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عالی است

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