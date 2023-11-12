دریافت وام قرض الحسنه مهربانی ملی با احتساب میانگین کارکرد حساب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه (اشخاص حقیقی و حقوقی) به صورت حضوری در شعب بانک و به صورت غیر حضوری از طریق سامانه بام و با ارائه یک ضامن معتبر برای دریافت این وام اقدام کنند.

این طرح امتیازی است و با احتساب میانگین کارکرد حساب از یک تا ۱۲ ماه سپرده گذاری، امکان دریافت این وام با کارمزد ۴ درصد و با بازپرداخت شش تا ۶۰ ماهه برای متقاضیان فراهم است.

لازم به ذکر است، متقاضیان این وام در صورت تمایل به افتتاح حساب به صورت غیر حضوری می‌توانند با وارد شدن به سامانه بام قسمت خدمات حساب - افتتاح حساب – نوع حساب (قرض الحسنه / مهربانی) را انتخاب و نسبت به افتتاح این حساب اقدام کنند و از مزایای این طرح بهره مند شوند.