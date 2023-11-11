به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان خانه تئاتر، نشست هم‌اندیشی اعضای انجمن، با موضوع خوانش و بررسی آیین‌نامه، مرام‌نامه و شیوه‌نامه عکاسان و همچنین تعیین مسئولین و اعضای کارگروه‌های مختلف انجمن با حضور ابراهیم حسینی رییس هیات مدیره، محبوبه فرج‌الهی نایب رییس هیات مدیره، رضا جاویدی عضو اصلی هیات مدیره، هادی نوید بازرس، میلاد بهشتی دبیر، حسین گلستان بازرس علی‌البدل و جمعی از اعضای انجمن در ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ در سالن جوانمرد عمارت خانه تئاتر برگزار شد.

در این نشست، هادی نوید بازرس انجمن به خوانش آیین‌نامه و مرام‌نامه پرداخت و تمامی مفاد آن را تشریح کرد، در ادامه محبوبه فرج‌الهی نایب رییس انجمن، گزارشی از تشکیل کارگروه‌ها قرائت کرد و افزود: هیات رییسه و بازرس پنج کار گروه به شرح زیر را به تصویب رساندند:

۱. کارگروه آموزش شامل فتوکال، معرفی اعضای انجمن به سایر اصناف، برگزاری ورک‌شاپ‌های آموزشی، معرفی کتاب، نقد و بررسی عکس، تولید محتوا ویدیو و فیلم‌های آموزشی

۲. کارگروه جشنواره، نمایشگاه و سفر که شامل مسابقات دوره‌ای عکاسان درون‌گروهی انجمن، بخش اطلاع‌رسانی بین‌المللی عکاسی و برگزاری سفرهای عکاسی به همراه آموزش

۳. کارگروه طراحی گرافیک و تبلیغات

۴. کارگروه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی شامل پیش‌بینی برنامه‌های آینده و ارتباط انجمن با خانه تئاتر و برنامه‌ریزی‌های راهبردی

۵. کارگروه روابط عمومی

ابراهیم حسینی رییس انجمن هم به شرح جزء به جزء کارگروه‌ها پرداخت و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد، همچنین حسین آقامحمدکاشی به عنوان مسئول کارگروه جشنواره، نمایشگاه و سفر و پیام احمدی کاشانی، به عنوان عضو کارگروه روابط عمومی منصوب شدند، در پایان اعضا سوالات خود را در خصوص آیین‌نامه و مرام‌نامه از بازرس و رییس هیات رییسه انجمن مطرح کردند.