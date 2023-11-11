هزار و ۵۲۱ معلم جدید در هرمزگان مشغول به کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان، محمد قویدل با اشاره به نتایج آزمون استخدامی آموزگاری که در شهریورماه امسال اعلام شد، افزود: ۲۹۶ معلم جدید در مدرسه‌های ابتدایی و استثنایی استان پذیرفته شدند. همچنین باتوجه به کمبود معلم، ۱۷۵ نفر نیز در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش شدند و در کلاس‌های درس حضور دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ نفر از معلمان نیز امسال از طریق آزمون دبیری و هنرآموزی جذب آموزش و پرورش شدند و نزدیک به ۱۵۰ نفر نیز در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش خواهند شد و به مدارس استان راه پیدا خواهند کرد.

قویدل یادآورشد: همچنین ۷۰۰ نفر از دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) دانشگاه فرهنگیان هرمزگان نیز در قالب ماده ۲۸ استخدام شدند و در حال حاضر در مدارس این استان مشغول آموزش هستند.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان در جذب معلمان در سطح کشور پیشگام بوده است، یادآورشد: در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی در زمینه جذب معلمان صورت گرفته است و استان هرمزگان در مقایسه با سال گذشت در پذیرش دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین با اشاره به جبران کمبود معلم در استان که طی سال‌های گذشته شهرهای جاسک، بشاگرد و سیریک بیشتر درگیر آن بودند، تصریح کرد: کمبود معلم در استان از طریق اضافه تدریس معلمان، استفاده از نیروهای بازنشسته و خرید خدمت و نیروی اداری در شیفت دوم جبران می‌شود.

در سال تحصیلی جدید ۴۳۰ دانش آموز هرمزگانی در ۲۳ منطقه آموزشی راهی کلاس درس شدند که ۲۸ هزار معلم تدریس این دانش آموزان را برعهده دارند.