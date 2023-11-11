به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حشمتی ظهر شنبه در اختتامیه نشست تخصصی و آموزشی رؤسای مناطق و مدیران کل منطقه ۳ کشور با محوریت محیط زیست انسانی در مشهد اظهار کرد: در حوزه محیط زیست با چالش‌هایی نظیر موضوع آب، آلودگی هوا، تغییر کاربری اراضی و فرسایش زمین، مصرف بی رویه انرژی و تخریب، انقراض و به خطر افتادن تنوع زیستی روبرو هستیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور بیان کرد: همچنین طی نیمه نخست امسال درگیر چالش‌های محیط زیستی با مشکلات ناشی از حوزه گرد و غبار، آلودگی هوا و انباشت آلاینده‌ها در کلانشهرها مواجه هستیم.

وی گفت: زمانی صنایع در مسیر توسعه پایدار حرکت می‌کنند که در کنار اقتصادی بودن پروژه‌ها، نظم اجتماعی را هم تقویت کنند و ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، محیط زیست را هم تخریب نکنند.

حشمتی بیان کرد: با تلاش‌هایی که از طریق دفاتر تخصصی مانند پایش فراگیر، مدیریت پسماند، مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، ارزیابی زیست محیطی، حفاظت از آب و خاک و دبیرخانه گرد و غبار کشور انجام می‌شود، در جهت کنترل این آلودگی‌ها و حفظ محیط زیستی سالم و عاری از هر گونه آلایندگی تلاش می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از جمله وظایف و مأموریت‌های حساس معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را بررسی، مطالعه و تحقیق در خصوص چگونگی استقرار پدیده‌های عمرانی و توسعه کشور مانند واحدهای صنعتی، نیروگاه‌ها، سدها، مجتمع‌های کشاورزی و عمرانی و سکونت‌گاههای انسانی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: توسعه همکاری‌های علمی و فنی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، پایش و نظارت بر عملکرد زیست محیطی واحدهای تولیدی، صنعتی تجاری، خدماتی، انجام نمونه برداری از صنایع آلاینده و انجام آزمایشات مورد نیاز، اعمال ضوابط در خصوص واحدهای آلاینده و متخلف و صدور اخطاریه‌های زیست محیطی برای صنایع آلاینده، محاسبه و ابلاغ جرایم زیست محیطی جهت واحدهای آلاینده از جمله اقدامات پیش رو است.

حشمتی بیان کرد: شناسایی و معرفی واحدهای آلاینده، نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی در مورد چالش‌های زیست محیطی پیش روی کشور شامل تغییر اقلیم، اجرایی شدن مدیریت پسماندهای خطرناک و دبیرخانه ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار از جمله مهمترین موضوعات در حال پیگیری است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار گفت: هر سال سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد FAO در روز پنجم دسامبر برابر با ۱۴ آذرماه، بزرگداشت روز جهانی خاک را با همکاری تمامی کشورها برگزار می‌کند که امسال نیز با شعار «آب و خاک، منشأ حیات است» به این موضوع مهم پرداخته است.