نیازبه اعتبار ۲۰۰میلیاردتومانی برای تکمیل تجهیزات بیمارستان کاشان

به گزارش خبرنگار مهر کوروش ساکی ظهر شنبه در دیدار با سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وجود برخی از مشکلات و معضلات در بخش درمان کاشان اظهار داشت: مهمترین مشکل کمبود اعتبارات است که باعث شده است برخی از تجهیزات مراکز درمانی کاشان به روز نباشد.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان بهشتی کاشان تنها بیمارستان جنرال منطقه است، ابراز داشت: برای به روز رسانی تجهیزات این بیمارستان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به برخی از مشکلات با شرکت‌های بیمه از جمله تأمین اجتماعی تصریح کرد: بیمه شدگان تأمین اجتماعی به صورت رایگان در بیمارستان بهشتی کاشان بستری و خدمات می‌گیرند و در صورتی که اگر ۱۰ درصد فرانشیز دریافت شود برخی از مشکلات دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز حل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان بهشتی کاشان بیش از ۵۰ سال عمر دارد، گفت: زیان انباشته بخش درمان در کاشان قابل توجه است که برای حل این مشکلات احتیاج به اعتبارات لازم است.

ساکی با اشاره با ساخت بیمارستان بقیه الله (عج) در کاشان افزود: شروع این بیمارستان از سال ۱۳۹۵ بوده است که به دلیل کمبود اعتبارات تاکنون روند ساخت آن طول کشیده است.

وی با اشاره به اینکه این بیمارستان به صورت مرحله به مرحله در حال تکمیل است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور و وجود خیرین در کاشان شاهد تکمیل بخش‌های مختلف است بیمارستان باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه بیش از یک هزار و ۴۰۰ دستگاه این مجموعه بیش از ۱۰ سال عمر دارند، تاکید کرد: برای مثال ۸۰ درصد دیالیز کارکرد بیش از ۲۰ هزار ساعت دارند.