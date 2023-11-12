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کد مطلب 5936172
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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۶:۲۲

پیام تبریک آزمون به تیم ملی نوجوانان پس از پیروزی مقابل برزیل

پیام تبریک آزمون به تیم ملی نوجوانان پس از پیروزی مقابل برزیل

پیام تبریک سردار آزمون به تیم ملی نوجوانان پس از پیروزی بزرگ مقابل برزیل را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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