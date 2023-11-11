بیماری آنفلوانزای پرندگان در اردبیل تحت کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیضی عصر شنبه در جریان بررسی آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تالابهای اردبیل اظهار کرد: با همکاری حفاظت محیط زیست و تلاشی که محیطبانان انجام میدهند، تاکنون هیچ مورد مشکوکی از تلفات پرندگان مهاجر را در تالابها و یا زیستگاههای بومی استان شاهد نبودیم.
وی تصریح کرد: با توجه به آغاز مهاجرت پرندگان به مناطق گرمسیری و تالابهای مغان، تاکنون هیچ مورد مشکوکی از تلفات پرندگان مهاجر و یا طیور صنعتی و بومی مشاهده نشده و بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تحت کنترل دقیق و پایش منظم است.
مدیرکل دامپزشکی اردبیل گفت: همکاران ما نیز تلاش میکنند تا در کنار تزریق واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به طیور صنعتی و بومی، از انتقال این بیماری جلوگیری کرده و یا اجازه ندهند تا علائمی از این بیماری در مراکز نگهداری طیور مشاهده شود.
فیضی افزود: این بیماری جز بیماریهای خطرناکی است که احتمال انتقال آن از طریق پرندگان مهاجر به طیور صنعتی و بومی وجود دارد که ما سعی میکنیم با نظارتها و تقویت برنامههای آموزشی و نظارتی زمینه جلوگیری از بروز این بیماری را فراهم کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار واکسیناسیون، انتظار میرود فعالان صنعت طیور موارد بهداشتی را رعایت کرده و در صورت مشاهده تلفات غیرعادی طیور، آن را به مراکز دامپزشکی اطلاع دهند.
فیضی اضافه کرد: با همکاری حفاظت محیط زیست، هرگونه شکار و صید پرندگان در این ایام ممنوع بوده و به هیچ وجه صیادان و شکارچیان حق صید و شکار پرندگان بومی و یا مهاجر را ندارند.
وی بیان کرد: چنانچه موارد مشکوکی از صید و شکار پرندگان بومی و یا مهاجر مشاهده شود، امکان ارائه گزارش آن با سامانه ۱۵۴۰ وجود دارد تا برخورد جدی با متخلفان انجام شود.
مدیرکل دامپزشکی اردبیل ادامه داد: دامپزشکی تأمین سلامت مردم را با رصد و پایش دقیق سلامت طیور ذبح شده مورد توجه قرار داده و انتظار میرود بدون توجه به شایعات فضای مجازی، مردم در تهیه گوشت قرمز و سفید با مهر دامپزشکی اقدام کنند.
نظر شما