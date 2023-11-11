به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز شنبه در کمیسیون کارگری لرستان، اظهار داشت: برای بررسی و پیگیری خواستههای کارگران کارگروهی با حضور متولیان تشکیل شده و نتیجهٔ آن اعلام میشود.
وی ادامه داد: متولیان امر از جمله مدیران کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و نماینده کارگران در این کارگروه حاضر خواهند شد.
استاندار لرستان با اشاره به جایگاه والای کارگر در دین اسلام و فرهنگ و تمدن ایران، عنوان کرد: تأثیر زحمات کارگران بر معاش مردم، اقتصاد، مقاومت، رونق تولید و مهار تورم کاملاً مشهود و مستقیم است.
زیویار همچنین به وجود ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری و نقش مهم آنها در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: جامعه کارگری همواره در صحنههای مختلف سیاسی و ملی کشور نقش خود را بهخوبی ایفا کرده و حضور پررنگی داشتهاند.
وی، احیای صنایع تعطیل و نیمهتعطیل را از مطالبات مهم جامعه کارگری استان قلمداد کرد و گفت: احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد از رویکردهای مهم دولت سیزدهم است که اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام شده است.
استاندار لرستان، واگذاری برخی صنایع مهم استان از جمله «پارسیلون» خرمآباد را بهعنوان یکی از چالشهای مهم در مسیر احیای واحدهای تولیدی برشمرد و عنوان کرد: نحوه واگذاریها و نرخهای واگذاری تعیین شده باید بهگونهای باشد که منافع استان بهویژه جامعه کارگری لرستان در آن بهخوبی دیده شود.
زیویار همچنین به احیای برخی آمارهای احیای مراکز تولیدی استان طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: در قیاس با دورههای گذشته دستاوردهای قابلقبولی در احیای مراکز تولیدی راکد و نیمه راکد داشتهایم؛ اما مشکلات زیاد بوده و برای بهترشدن همچنان باید تلاش کرد.
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