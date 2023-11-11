عملیات زمینی شکست خورده/پیشروی در مناطق کشاورزی غزه دستاورد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سرلشکر فایز الدویری، تحلیلگر نظامی اردنی درباره آخرین تحولات عملیات زمینی صهیونیست‌ها در غزه گفت: اشغالگران شامگاه جمعه در پیشروی خود به سمت بیمارستان شفا به هیچیک از اهداف خود نرسیدند و این بدان معناست که همچنان مقاومت غزه کنترل کامل نبرد میدانی را در اختیار دارد.

تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در گفت‌وگو با الجزیره گفت: ارتش اسرائیل در عملیات زمینی خود تاکنون هیچ دستاوردی نداشته، زیرا پیشروی زمینی آنان صرفاً در مناطق کشاورزی و خالی از سکنه همچون بیت حانون، شارع الرشید و بیت لاهیا رخ داده است و عملاً در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند.

تحلیلگر نظامی اردنی درباره عملیات قسام ضد اشغالگران گفت: گردان‌های قسام از آغاز نبرد، دو تیپ کامل از نیروهای ارتش تل آویو را به قتل رسانده و تلفات این رژیم از ۸۰۰ نظامی فراتر رفته است.

سرلشکر فایز الدویری ادامه داد: ارتش اسرائیل دو روز گذشته توانست عملیات زمینی محدودی پس از اقدامات لجستیکی و حجم آتشبار فراوان نیروی هوایی خود حاصل کند، با وجود این، باز نمی‌توان از تحقق دستاوردی برای آنان سخن گفت.

وی تاکید کرد که با وجود سپری شدن ۳۰ ساعت از عملیات زمینی اشغالگران به سمت بیمارستان شفا در غرب غزه، ارتش در ۶۰۰ متری بیمارستان زمین گیر شده است.

الدویری با اشاره به وجود نبردی ویرانگر میان مبارزان فلسطینی و صهیونیست‌ها گفت با وجود اقدام صهیونیست‌ها در توسل به انواع تکنیک‌های نظامی و حربه بمباران و پوشش آتشبار هوایی تاکنون عملیات نفوذ اشغالگران با ناکامی مواجه شده است.

ژنرال اردنی تصریح کرد که ارتش صهیونیستی ادعا می‌کند به نزدیکی بیمارستان شفا رسیده است، طبیعی است با حجم آتشبار موشکی و بمباران هوایی و کشتار مداوم هزاران غیرنظامی طی یک ماه گذشته، عملیات زمینی صورت گرفته، اما آنچه مهم است رزمندگان مقاومت کنترل میدان و نبرد را در اختیار دارند.

ژنرال بازنشسته ارتش خاطرنشان کرد که ارتش اسرائیل برای عملیات زمینی خود منطقه بیت حانون که حدود ۲ کیلومتر از شهر فاصله دارد به طور کامل ویران کرده است، اما در عین حال، کنترل نبرد در دستان مبارزان فلسطینی است.