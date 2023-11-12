چهار قبضه اسلحه در گرمه کشف و ضبط شد

سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برابر دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری سلاح در یکی از مشاعات کشاورزی درق موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این مأموریت دو قبضه سلاح غیرمجاز برنو و یک قبضه سلاح فاقد اعتبار و یک قبضه سلاح که دست صاحب اسلحه نبوده، ۶۰ عدد فشنگ، ۲ دستگاه دوربین شکاری و حرفه‌ای فاصله‌یاب کشف شد.

سرهنگ قائمی‌نژاد با بیان اینکه در این مأموریت چهار متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد، خاطر نشان کرد: متهمین پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.