تعداد زیاد نیازمندان زیبنده شهرستان عسلویه با این همه ظرفیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن صبح یکشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان عسلویه با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته برای جامعه هدف در این شهرستان اظهار داشت: ۴۴ هزار خانوار در سراسر استان تحت حمایت کمیته امداد هستند که هزار و ۷۴۶ خانوار آن در عسلویه هستند.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی کمیته امداد محرومیت زدایی در جامعه است گفت: در طول سال برنامه‌های متنوعی در سرفصل‌های کاری اشتغال و توانمند سازی، مسکن، حمایت و درمان، فرهنگی و … برای مددجویان سراسر استان و شهرستان عسلویه انجام می‌دهیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه اشتغال و خودکفایی مددجویان از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد است گفت: در بهمن ماه سال جاری جشن خودکفایی سه هزار مددجو را با حضور مسؤولان کشوری و استانی برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی کمک‌های خوبی برای حل مشکل مددجویان در این شهرستان و دیگر شهرستان‌های پیرامونی انجام می‌دهند گفت: عسلویه به عنوان پایتخت اقتصادی کشور زیبنده نیست حتی یک نیازمند در آن وجود داشته باشد که نیاز به حمایت دیگر نهادهای حمایتی چون کمیته امداد باشد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر به مساله اشتغال فرزندان خانواده‌های مددجو در عسلویه اشاره کرد و گفت: اولویت به کار گیری فرزندان این خانواده‌ها در شرکت‌های مستقر پارس جنوبی می‌تواند کمک شایانی به خودکفایی این خانواده‌ها باشد.