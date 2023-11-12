از سرگیری همکاری فدراسیون بسکتبال با سرمربی یونانی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، «النی کاپوجیانی» اوایل سال جاری در پاسخ به پیشنهاد و مذاکرات صورت گرفته از سوی فدراسیون بسکتبال ایران، به تهران سفر کرد و هدایت تیم ملی بانوان کشورمان را بر عهده گرفت.

این مربی اهل یونان که هدایت تیم پاناتینایکوس را در کارنامه دارد، بعد از همراهی دختران ملی پوش ایران در دو رویداد رسمی به کشورش بازگشت و تا به امروز حضور دوباره ای کنار آنها نداشته است.

فدراسیون بسکتبال اما با در نظر گرفتن آغاز لیگ برتر بانوان از این مربی دعوت کرده تا طی سفر به ایران، این رقابت ها را زیر نظر داشته باشد و اینگونه همکاری با بسکتبال بانوان را از سر بگیرد. البته که تیم ملی بسکتبال بانوان رویدادی در پیش ندارد اما در پیش بودن مسابقات زیر ۱۸ سال کاپ آسیا و همچنین رقابت های سه به سه برای دعوت دوباره از «النی کاپوجیانی» مزید بر علت بوده است.

تیم ملی بسکتبال بانوان با هدایت «النی کاپوجیانی» برای نخستین بار در تورنمنت ویلیام جونز شرکت کرد و در دیویژن B آسیا هم دوم شد

جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: قرار داد «النی کاپوجیانی» در مرحله نخست همکاری و بعد از حضور در دو رویداد موردنظر با فدراسیون بسکتبال به پایان رسید و این مربی فعلا با ما قرارداد رسمی ندارد اما این به منزله عدم ادامه همکاری نیست.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: از این مربی دعوت کردیم تا سفری به ایران داشته باشد تا هم لیگ بانوان را زیر نظر بگیرد و هم اینکه در مورد رقابت های پیش رو و برنامه های پیشنهادی‌اش صحبت شود. تیم ملی بزرگسالان رویداد مصوبی ندارد اما قرار نیست از علم و دانش و توانایی این مربی فقط در کنار این تیم بهره مند شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های ویلیام جونز در چین تایپه اولین رویدادی بود که تیم ملی بسکتبال بانوان با هدایت «النی کاپوجیانی» در آن شرکت کرد و چهارم شد. حضور در این تورنمنت به منظور آماده سازی برای شرکت در رقابت های دیویژن B آسیا انجام شد. ملی پوشان بسکتبال ایران از حضور در این مسابقات به عنوان دوم دست یافتند و نتوانستند سهمیه تیم اول برای صعود به دیویژن A آسیا را کسب کنند.